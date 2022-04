Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Leone, Vergine e Cancro sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 1 aprile 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, secondo l’oroscopo Paolo Fox ci sarà un’inizio settimana pesante, tra lunedì e mercoledì, e parlo invece di un weekend più conciliante. Certo poi una rinuncia o una fredda revisione, di quelli che sono i legami che non vanno più bene, è necessaria. Quanti di voi si sono ritrovati ad avere a che fare con delle persone che stimavano e che improvvisamente si sono rilevate false? Questo vale soprattutto nel lavoro, ma in ogni caso non vi fasciate la testa prima di cadere e ricordatevi che è probabile che ultimamente abbiate perso un riferimento, a livello emotivo o sentimentale, o che stiate cercando qualcosa di più. Weekend migliore, ripeto, dopo un inizio settimana sottotono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: i nati in Cancro oggi sono pensierosi. È normale che ci sia qualche disagio, perché ogni tanto siete percorsi da emozioni molto belle e, al tempo stesso però, da sensazioni di non farcela, da piccole angosce che possono essere più o meno importanti. Molti Cancro sono diventati filosofi ultimamente, perché hanno cercato di dare una spiegazione logica a situazioni che logiche non erano. Mi piace questo cielo per la giornata di domenica, ma oggi fate attenzione.

Oroscopo domani 1 aprile 2022: Capricorno, Acquario, Pesci/ Previsioni amore e salute

Il Leone oggi è più che mai forte: troverete con sorpresa più comprensione rispetto al passato. Questa giornata permette di riflettere sulle vostre iniziative e persino di partire all’attacco: ascoltate le vostre intuizioni e presto ci sarà un recupero. Soprattutto da maggio, avrete modo di far vedere quanto valete e quindi: nuovi incarichi, novità, più visibilità. Un’occasione a cui avete lavorato da tempo sarà più evidente da maggio e in aprile avrete modo di prepararvi.

Intanto, in questo weekend, l’amore aiuta.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 1 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA