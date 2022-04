Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 1 aprile 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox i Bilancia sono presi da mille idee e progetti, dalla voglia di emergere e fare qualcosa in più. Cosa manca? Un po’ di serenità. Avevo scritto nelle previsioni del mio libro che la prima parte dell’anno sarebbe stata utile soprattutto per capire quello che c’era da fare e ancora siamo in tempo. Se dovete recuperare a livello fisico, molti diranno: “Meno male che mi sono accorto di questa cosa per tempo, meno male che c’è qualcuno che mi ascolta in questi giorni”. Da astrologo dico che sarebbe molto importante che, entro la fine del mese, massimo entro il 10 di maggio, voi mettiate d’accordo persone che non lo sono, d’accordo, o che arriviate ad una sorta di armistizio, se ci sono state delle problematiche. In questo periodo vi sentite un po’ stanchi e, soprattutto oggi, devo dire che la forma fisica non è un granché: o perché avete delle preoccupazioni o perché siete reduci da un momento no, o semplicemente perché avete bisogno di coccole.

Lo Scorpione: questo secondo l’Oroscopo Paolo Fox weekend premia le emozioni del cuore. Cercate di stabilizzare la vostra situazione. A livello emotivo, dalla prossima settimana, riparte tutto e questo vuol dire che siete anche pronti a una riconciliazione. La situazione affettiva, che è stata un po’ messa alla prova nel mese di marzo, da aprile potrà ritrovare una sorta di riscatto ed ecco perché bisogna riprendere quota. Non ci vuole nulla a rendere gli altri partecipi della tua ricerca: una ricerca che riguarda i nuovi sentimenti e le emozioni. Una ricerca anche interiore, per calmare le acque che ultimamente erano un po’ mosse.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo Paolo Fox: una giornata sì con Sole, Luna e Mercurio favorevoli. Anticipo di forza e direi anche di fortuna, rispetto a quello che può capitare da maggio. Mi piace questo cielo! Anche perché un amore terribilmente passionale potrebbe essere in arrivo, perché se siete stati senz’amore potreste trovarlo. Io dico sempre che quando abbiamo un buon oroscopo non dobbiamo aspettare che le cose cadano dal cielo, ma certamente è più facile che tutto volga a nostro favore. È un periodo adatto a mettere sotto esame la tua situazione con razionalità, ma anche con entusiasmo per i nuovi progetti.



