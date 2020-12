Oroscopo Paolo Fox oggi 1 Dicembre 2020/ Toro, Leone, Pesci e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di martedì 1 Dicembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Ariete: Dopo due anni piuttosto pesanti, l’inizio di questo Dicembre lascia intuire l’arrivo di alcuni importanti cambiamenti che rivoluzioneranno l’esistenza dei nati sotto questo segno. Il 2021 permetterà di ristabilire una relazione amorosa che si è trovata a vivere qualche difficoltà e di ridefinire alcuni progetti. Toro: In queste giornate qualcuno potrebbe soffrire un piccolo calo in ambito amoroso: una leggera lontananza dovuta ad alcune certezze che faticano ad arrivare potrebbe preludere ad una crisi che si esprimerà nel corso dei primi mesi del prossimo anno.

Gemelli: Con il 2021 arriveranno alcune importanti novità, soprattutto nei primi mesi. Queste giornate risultano essere molto favorevoli per avanzare richieste che potrebbero dare origine a situazioni nuove, e per concludere situazioni non più degne di essere portate avanti. Cancro: La seconda metà di Dicembre permetterà finalmente di liberarsi del peso di Saturno, a è già possibile iniziare ad intuire qualche sensazione positiva. Oggi, grazie ad una Venere favorevole si potrà ottenere una importante conferma sentimentale anche all’interno di situazioni complesse.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione che giornata sarà secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Leone: Il 2021 segnerà un importante punto di svolta che imporrà alcune nuove soluzioni obbligando ad abbandonare alcuni progetti. Già in questi mesi qualcuno potrebbe trovarsi ad essere protagonista dello sfaldamento di alcuni gruppi a cui era legato. Vergine: secondo l’oroscopo Paolo Fox l’inizio di questa settimana sembra presentarsi piuttosto fiacco a causa di una moltitudine di pensieri che potrebbe rendere più pesante occuparsi delle attività quotidiane. Presto arriverà una situazione astrologica molto favorevole che permetterà di riscattarsi.

Bilancia: Giornata interessante, nonostante un’opposizione di Marte che da qualche tempo tende a portare fastidi sul piano fisico. Gli ultimi mesi sembrano essere stati molto pesanti, ma a partire da metà dicembre si potranno finalmente chiarire tutte le situazioni rimaste in sospeso. Scorpione: All’interno di un periodo che sembra caratterizzato da diverse tensioni legate all’ambito sentimentale, questa giornata regala la forza necessaria ad esporre i propri sentimenti per cercare di recuperare un legame che ultimamente potrebbe essere stato logorato da qualche polemica di troppo.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Sagittario: Continuando l’analisi dell’oroscopo Paolo Fox queste giornate aiutano a recuperare l’energia che è mancata alla prima parte dell’anno, regalando qualche conferma in più. Questi mesi restano poco soddisfacenti sul piano professionale, ma è già possibile iniziare a sviluppare le condizioni che porteranno ad ottenere qualcosa di più nel corso dei prossimi mesi. Capricorno: Le numerose difficoltà incontrate nel corso degli ultimi tempi potrebbero spingere qualcuno a demoralizzarsi, ma questa gradualità nel raggiungimento di alcuni risultati potrebbe presto rivelare alcuni aspetti positivi, come regalare una maggior consapevolezza.

Acquario: Queste giornate vedono nascere molte emozioni differenti che potrebbero causare una grande confusione. Con le prossime settimane si rivelerà necessario rinunciare ai progetti meno importanti per concentrarsi sulle iniziative che si desidera portare avanti. Pesci: Il periodo sembra essere caratterizzato da una grande confusione legata all’ambito sentimentale: Venere favorevole segnala la presenza di alcuni sentimenti molto importanti che faticano a realizzarsi come meriterebbero, ma con il 2021 si potrà contare sul alcuni importanti cambiamenti.



