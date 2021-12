Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, mercoledì 1 dicembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone ricorda come nessuno mette in discussione la forza di questo segno, in pochi si permettono di dirgli che è debole rischiando di farsi mandare a quel paese. Il Leone spesso vince perché non si abbatte, perché non dice spesso “questa cosa non la so fare” ma si trova sovente a bluffare, provando a mettersi alla prova costantemente. Così si migliora e compete con gli altri: tra venerdì e sabato non ti curare di qualche rivale o di qualche seccatore.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Sarà molto importante liberare la mente e dedicarsi all’amore. Questo segno in questo momento ha una grande forza e una grande vitalità, torna il desiderio di credere in qualcosa. La spiritualità è un punto importante nella vita del Sagittario per stare bene. Questa situazione traina i pensieri in maniera positiva con un venerdì e un sabato importanti all’orizzonte.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Un segno che è partito male durante quest’anno ma sta finendo meglio. Qualche iniziativa sta per ripartire e ciò che sembrava impossibile da raggiungere piano piano potrà essere raggiunto. Sembra paradossale ma in questo momento l’Ariete vuole investire ancora di più e fare ancora più cose rispetto al passato. Sarà che le complicazioni infervorano questo segno: la seconda metà della giornata sarà migliore della prima ma l’amore resterà sempre un dubbio aperto: forse si è alle prese con un rapporto poco chiaro o si è preoccupati per una persona a cui si vuole bene.

