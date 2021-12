Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox si occupa dei segni d’Acqua nella consueta rassegna su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, mercoledì 1 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox ricorda che per lo Scorpione questo mercoledì c’è grande voglia di recuperare il tempo perduto in amore e allora un atteggiamento saggio contraddistinguerà tutto ciò che farai. Col tema dell’amore di nuovo protagonista sarà importante frequentare le persone giuste. Sarai pronto a dimenticare qualche rancore e questa Venere permette alle coppie in crisi di ricucire uno strappo. Ottimo cielo per gli incontri occasionali, nell’ambito del lavoro chi ha un’attività la continua ma non girano molti soldi, meglio aspettare Gennaio prima di cedere alla tentazione di chiedere un aumento.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Settimana un po’ agitata, c’è chi non è stato bene, c’è chi si è arrabbiato perché sul lavoro non si è sentito tutelato e il tasso di polemica cresce con alcune questioni personali che possono ferire, speriamo non amore. In questo mercoledì sarà importante essere pazienti nei rapporti interpersonali, il prossimo anno inizierà in grande stile ed è probabile voler veder chiaro in alcuni rapporti in questo Dicembre, portando avanti solo quelli davvero interessanti.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Riscoprire una nuova identità, parlare d’amore, volersi più bene: queste sono le tappe da raggiungere. C’è più libertà di amare ma attenzione a dimenticare tristi trascorso. La passionalità è alta ma con l’inizio dell’anno nuovo sono previsti movimenti e novità anche per quanto riguarda le questioni di lavoro. E’ chiaro che chi ha un’attività indipendente potrà fare qualcosa di più, chiedere rimborsi e assistenza per questioni di carattere sindacale e burocratico sarà un’idea azzeccata perché le richieste fatte ora potranno essere esaudite con i primi mesi dell’anno. Si può pensare ai sentimenti in maniera positiva e anche a quanto può essere importante il futuro se si ha la fortuna di avere al proprio fianco il giusto partner.

