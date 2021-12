Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2021/ Tutto su Toro, Vergine e Capricorno

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox si concentrano sui segni di Terra per il consueto appuntamento su Radio Latte e Miele. Ecco cosa riserverà la giornata odierna, mercoledì 1 dicembre 2021, per i segni del Toro, della Vergine e del Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Toro sottolinea di sfruttare una Venere favorevole. Gli artisti e le persone creative possono veramente fare grandi cose. Marte transitando in opposizione ogni tanto determina uno stato di grande caos, con persone che ti tengono testa anche quando pensi di avere ragione. In questi giorni stai già pensando a cosa fare l’anno prossimo, da non escludere cambiamenti di contratto o nuovi accordi in Primavera.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno della Vergine. Hai bisogno di conferme, questo è un dato certo della tua vita, anche senza la convinzione di continuare l’anno prossimo a fare ciò che si sta facendo ora. La cosa importante da sapere è che sei tu a dire stop e non devi aspettarti che qualcosa cada dal cielo, ma semplicemente sei tu che vuoi sovvertire alcune regole e vivere come desideri. I troppi impegni dell’ultimo periodo ti suggeriscono che non vale la pena vivere solo per il lavoro e allora è il momento di sfruttare questa Venere per riconquistare un rapporto o magari per fare un incontro.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Capricorno. Questa è una buona settimana con Venere che stazionerà a lungo nel segno. C’è una bella lucidità mentale che permetterà di iniziare discorsi importanti in amore con un ottimo cielo per gli incontri occasionali che di solito al Capricorno non piacciono ma in questo momento incuriosiscono di più. Chi si è chiuso un po’ in sé stesso deve ricominciare a uscire allo scoperto, fortuna per chi vuole dare spazio a nuovi progetti.

