Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 dicembre 2022/ Ariete, Pesci, Vergine e Bilancia

L’imperdibile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova anche in questo primo giorno del mese: l’esperto di astri, oggi, giovedì 1 dicembre 2022, ha svelato le sue previsioni e i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Ariete, Pesci, Vergine e Bilancia. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro? Andiamo a scoprilo.

Oroscopo Paolo Fox, la Luna di Ariete e Pesci

Caro Ariete. Questo mese di dicembre, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, porterà un rallentamento dalla prossima settimana. Adesso godiamoci questo momento, anche perché penso che se avete dei progetti di lavoro o dovete mettere a posto qualche contenzioso, è inevitabile che, con le feste di Natale, tutto si fermerà. Non bisogna preoccuparsi! Per la giornata di oggi, c’è una carica in più da sfruttare. Forse non bisogna esagerare con alcune critiche rivolte a persone che ti stanno intorno: tu sai che, quando vedi che le cose non vanno, parli e dici tutto quello che pensi. Bisognerebbe, a volte, pensare un po’ di più, prima di esprimersi, ma solamente per evitare di mettersi qualcuno contro.

Dalla prossima settimana, si avranno le idee più chiare anche per i Pesci. L’esperto ritiene che che, da una decina di giorni, tu abbia vissuto molte preoccupazioni e un’agitazione eccessiva. Non devi preoccuparti se qualcosa si chiude, perché l’ingresso di Saturno nel tuo segno, da marzo 2023, rappresenterà un evento. Questo è un ottimo cielo per chi si vuole preparare e vivere anche un anno in grande stile, lontano da complicazioni e problemi vissuti di recente. Un cambiamento è previsto e, dal punto di vista fisico, sentirai crescere una bella forza, quella che è mancata ultimamente. Dal 6, buone nuove!

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Vergine e Bilancia

Per la Vergine, siccome gli ultimi giorni sono stati un po’ nervosi, adesso bisogna iniziare a dare spazio a qualcosa di bello. Oggi l’invito è a una certa cautela, soprattutto se non sei stato bene o ci sono stati dei fastidi a fine novembre. Dal 6 dicembre, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, riparte una grande stagione: proprio in questa giornata avremo Mercurio favorevole e dal 10 anche Venere.

Questa giornata di giovedì porta qualcosa di più anche alla Bilancia. Forse sono giorni che nascono in maniera un po’ particolare perché la Luna è opposta, perché ti senti preso da tanti fastidi e se non hai messo in chiaro alcune questioni nel passato, ecco che devi affrontarle. D’altronde, a breve, avremo una Venere un po’ complessa quindi, soprattutto in coppia, è necessario ritrovare un po’ di feeling perduto. Attenzione se pensi che una persona sia cattiva con te: è vero che i Bilancia, ultimamente, si sono resi conto di aver dato fiducia, magari anche per anni, a persone che tanta stima non meritavano.

