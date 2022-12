Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 dicembre 2022/ Gemelli, Capricorno, Sagittario e Cancro

È arrivato il tempo di immergersi in un nuovo mese, l’ultimo dell’anno, di previsioni astrologiche: non può dunque che tornare puntuale, anche oggi, giovedì 1 dicembre 2022, l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto di astri, come di consueto, ha rivelato i suoi preziosi consigli agli appassionati nel corso della rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Se ve le siete persi, siete sempre in tempo per recuperarle. Andiamo a leggere quelle che riguardano Gemelli, Capricorno, Sagittario e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 dicembre 2022/ Toro, Acquario, Leone e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Gemelli e Capricorno

C’è stato un maremoto per i Gemelli, nelle ultime due settimane. Chi lavora in proprio è stato messo un po’ alle strette, forse per un errore, per un atteggiamento superficiale. Insomma, se hai sbagliato qualcosa nel passato, adesso ne paghi il conto. Questa è una giornata in cui bisogna essere un po’ cauti, proprio perché nel rapporto con gli altri ci vogliono pazienza, attenzione e naturalmente bisogna anche ritrovare un po’ di tranquillità. Piuttosto che agire in maniera superficiale, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, conviene che passi un po’ di tempo e che alcune provocazioni diminuiscano di tono.

Oroscopo di Paolo Fox oggi, 30 novembre 2022, I Fatti Vostri/ Classifica dei segni

Oggi e domani avremo un cielo un po’ stancante per il Capricorno. Avrai notato che gli ultimi weekend sono stati un po’ complessi da affrontare e sei arrivato al venerdì con una grande tensione addosso. Entro la primavera del prossimo anno, è probabile che tu debba avere attorno altre persone, come cambiare un gruppo o delle relazioni in genere: questo alla fine sarà positivo! Dicembre può essere il mese dell’amore ritrovato.

Oroscopo Paolo Fox, il giovedì di Sagittario e Cancro

Caro Sagittario. Non è il caso di fermarsi proprio adesso! Tra l’altro tu non ti fermi mai e ora, con queste stelle importanti e Venere ancora nel tuo spazio zodiacale, sei al centro dell’attenzione. Venerdì e sabato, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sono delle giornate utili, anche se una cosa che potrebbe capitare è di ritrovarsi presi da due emozioni d’amore: cosa imbarazzante, se c’è una storia ufficiale, ma si è rapiti da un rapporto parallelo. Il Sagittario comunque vuole vivere avventure: incontrare, sul tuo cammino, l’amore non sarà così difficile, se il cuore è solo.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 30 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Se ci sono contrasti in amore per il Cancro, bisognerebbe cercare di risolverli, perché queste sono giornate in cui le coppie che hanno vissuto problemi dovranno confrontarsi in maniera molto diretta. Il mese di dicembre porterà delle opposizioni planetarie, quindi sarà un mese che, con ogni probabilità, riporterà alla luce qualche difficoltà in amore, qualche tensione di troppo. Se c’è un discorso da fare, meglio parlare con calma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA