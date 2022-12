Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 dicembre 2022/ Toro, Acquario, Leone e Scorpione

Un nuovo mese, l’ultimo dell’anno nonché quello più ricco di festività, è entrato nel vivo oggi, giovedì 1 dicembre 2022: è per questo motivo che è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa rubrica siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. L’approfondimento in questione è dedicato ai nati sotto il segno di Toro, Acquario, Leone e Scorpione.

Oroscopo di Paolo Fox oggi, 30 novembre 2022, I Fatti Vostri/ Classifica dei segni

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Toro e Acquario

Caro Toro. Punta sulla giornata di domenica. Dalla prossima settimana, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, lentamente i pianeti inizieranno a prendere le tue difese: se alcune coppie sono state lontano o hanno avuto fastidi, si potrò trovare un punto d’incontro. Diverso il discorso di coloro che si sono separati definitivamente: in questo caso, dicembre potrebbe essere utile per mettere a posto qualche conto in sospeso. Ottimo cielo per le nuove idee, i progetti, per quello che sta per ripartire o che vuoi far ripartire.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 30 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Molti pianeti favorevoli per l’Acquario, in questo momento, come se la tua fantasia si liberasse e hai bisogno di pensare a qualcosa di bello. Sei un innovatore: anche quando devi fare un lavoro impostato da altri senti l’esigenza di cambiarlo. Vince il desiderio di fare esperienze diverse, per i giovani di spostarsi e magari tentare di rimettersi in gioco, anche in altri ambienti e città. Il tema della casa sarà dominante, nel corso delle prossime settimane o mesi.

Oroscopo Paolo Fox, la giornata di Leone e Scorpione

Leone, a te piace vincere e Paolo Fox nel rivelare il suo oroscopo pensa che tutte le complicazioni, le pene e anche i dispiaceri, in qualche caso, che hai vissuto, ti abbiano rafforzato anziché indebolito. Forse sei stanco: ti piacciono le competizioni, ma poi la stanchezza domina la scena. L’unica cosa da fare forse è quella di concedersi ogni tanto un po’ di relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 30 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: cielo

Dal 6 avremo una bella posizione di Venere e quindi non saranno pochi i nati del segno dello Scorpione che, entro fine anno, vorranno mettere in chiaro tante cose. È probabile che ci siano ancora delle divergenze nelle coppie di lunga data: sarebbe il caso di riavvicinarsi un po’. Guardando il cielo di dicembre e delle festività, si può dire che lo Scorpione sarà particolarmente supportato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA