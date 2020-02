Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 febbraio 2020/ Amore e lavoro: Leone, Vergine e Pesci

Amore e lavoro: analisi dell’oroscopo Paolo Fox di oggi 1 febbraio

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, 1 febbraio 2020, ai microfoni di LatteMiele. Diamo uno sguardo ai segni che si possono considerare al top. Il Leone si trova in un momento in cui ci sono giornate utili per crescere e raggiungere i risultati ambiti. Serve la calma, ma in questo momento c’è grandissima determinazione per farlo. La Vergine sa bene che molto presto ci sarà un ottimo recupero dal punto di vista dei sentimenti, sicuramente c’è forza e determinazione anche se non tutti si sentono tranquilli. Il Sagittario inizia un mese che promette delle grandissimi sorprese emotive, probabile che si potrà presto pensare all’amore con tranquillità anche grazie a persone incontrate per caso. I Pesci sono pronti a vivere un weekend pieno di grande energia che porta a intuizioni davvero molto utili in vista del futuro.

AMORE – Diamo uno sguardo all’amore per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il Toro vive un momento di grande ostinazione, ma bisogna fare attenzione a non rovinare i rapporti proprio per questo. Forse è il caso di capire che a volte mettere l’orgoglio e la testardaggine sia utile. Il Leone è pronto a vivere delle vittorie emotive incredibili, grazie anche a un momento molto importante dal punto di vista degli incontri. Venere in opposizione può creare dei conflitti alla Vergine nonostante in generale i mesi di febbraio e marzo siano predisposti per un recupero sentimentale. Va detto che ci sono ancora da recuperare, in questo momento, le scorie di un gennaio che non è stato affatto facile. L’Acquario si trova a vivere un momento di piccoli disagi emotivi. Se si vuole discutere forse è meglio aspettare.

LAVORO – Concludiamo questa analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo del lavoro. Il Cancro vive un momento in cui si possono vivere delle frustrazioni perché sono venuti a mancare alcuni riconoscimenti in passato considerati fondamentali. Forse questo è il momento di scendere in campo, senza però grandissime pretese in serbo. Dopo le difficoltà del 2019 finalmente i Gemelli possono ottenere dei risultati accettabili, con alcuni che sembrano pronti a regalare delle ricompense meritate. Il Toro potrebbe trovarsi a vivere una cieca ostinazione dovuta all’obbligo e al desiderio di soddisfare forzatamente le proprie ambizioni. Questo non può che essere considerato un errore, forse è il caso di evitare di accusare così eccessivamente il peso di una professione. Il Capricorno entro maggio potrebbe raggiungere dei risultati importanti, cosa che si aspettava da tempo. Per arrivarci però servirà iniziare a lavorare già da ora.



