Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 febbraio 2020/ Ariete, Pesci, Toro, Gemelli, Bilancia e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 febbraio 2020: Ariete, Pesci e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere quanto detto per Ariete, Pesci e Toro. Ariete: Fine settimana ricco di tensione che sembra richiedere una buona dose di pazienza. Qualcuno potrebbe sentirsi generalmente stimolato da questa situazione, ma un po’ di stanchezza si fa sentire. Pesci: Fine settimana ricco di energia e intuizioni utili riguardo il futuro. Chi ha vissuto un piccolo periodo di calo potrà godere di una buona ripresa in vista di un anno che sembra promettere grandi cambiamenti. In amore è tempo di verifiche. Toro: La Luna nel segno contribuisce a rafforzare la determinazione, aiutata anche dall’assetto favorevole degli altri pianeti. Questo desiderio di soddisfare le proprie ambizioni potrebbe assumere, per qualcuno che circonda, i tratti di una cieca ostinazione: attenzione a non rovinare qualche rapporto per questo motivo.

Paolo Fox, previsioni oroscopo 1 febbraio 2020: Gemelli, Bilancia e Vergine

Voltiamo pagina e soffermiamoci su Gemelli, Bilancia e Vergine per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Gemelli: Chi ha avuto qualche difficoltà nel corso dello scorso anno può finalmente ottenere qualche buon risultato in grado di ricompensare gli sforzi fatti. Necessaria ancora un po’ di attenzione e cura in ambito amoroso. Bilancia: Da un po’ di tempo molti potrebbero sentirsi disorientati a causa di un generale disordine che riscontrano all’interno della loro esistenza. Il desiderio di liberarsi si un peso potrebbe essere contrastato dalla presenza di alcune persone un po’ ripetitive con cui si tende ad evitare lo scontro per preservare un rapporto. Vergine: febbraio e marzo garantiscono un ottimo recupero sul piano sentimentale, mentre ora, con Venere in opposizione, l’attenzione sembra tutta convogliata sul raggiungere un importante traguardo riguardante l’ambito lavorativo.

