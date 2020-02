Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 febbraio 2020/ Leone, Cancro, Sagittario, Scorpione e…

Paolo Fox, oroscopo oggi 1 febbraio 2020: Leone, Cancro e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Leone, Cancro e Sagittario per la rubrica Latte e Stelle di oggi 1 febbraio 2020. Leone: Giornate utili per mantenere la calma e cercare di mettere a posto alcune questioni importanti, possibilmente cercando di limitare gli atteggiamenti polemici e affrontando razionalmente i pro e i contro dei progetti e delle relazioni in dubbio. Il mese di Febbraio promette grandi vittorie sul piano emotivo e sentimentale. Cancro: Durante questo fine settimana le vicende familiari potrebbero essere un po’ difficili da gestire, ma non è da escludere la possibilità di incappare in qualche buona occasione. Giove e Saturno opposti segnalano l’inizio di molte controversie che non potranno vedere sempre i nati nel segno vincitori. Un po’ di frustrazione anche a causa di alcuni mancati riconoscimenti potrebbe rendere particolarmente pesante il dover sottostare ad alcuni compromessi. Grandi revisioni anche in amore. Sagittario: febbraio promette grandi sorprese sul piano emozionale. Chi ha vissuto un Gennaio pesante in amore potrà finalmente contare su nuovi progetti da seguire e interessanti stimoli a cui interessarsi.

Oggi 1 febbraio, oroscopo Paolo Fox: Scorpione, Capricorno e Acquario

L’oroscopo di oggi, 1 febbraio, torna protagonista grazie a Paolo Fox. Diamo uno sguardo a Scorpione, Capricorno e Acquario. Scorpione: Un leggero disagio diffuso potrebbe trasformarsi anche in un malessere interiore. Per riuscire a recuperare un po’ di energie sarebbe utile non tirare troppo la corda e cercare un po’ di tranquillità, puntando particolarmente sulle relazioni in grado di offrirti una buona stabilità. Capricorno e Pesci potrebbero essere i segni più indicati per stipulare patti a lunga scadenza. Capricorno: Momento utile per frequentare nuova gente, ottenere qualche bella emozione o rispolverare qualche relazione che si riteneva ormai conclusa. Entro maggio sarà possibile ottenere qualche buona conferma, anche se chi sta vivendo un periodo un po’ di crisi sul piano lavorativo dovrebbe cercare di limitare alcune tensioni. Questo assetto astrologico promette interessanti novità. Acquario: Durante questo fine settimana potrebbero nascere alcuni piccoli conflitti sul piano emotivo. Attenzione ai rapporti con gli altri.

