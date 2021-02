Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 febbraio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci…

Poteva mancare lo spazio dedicato ai segni d’Acqua nelle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele? Ovviamente no! Vediamo allora cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa lunedì 1 febbraio 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo da voi, cari amici del Cancro. Nonostante le difficoltà degli scorsi anni siano soltanto un ricordo, l’inizio di questa settimana potrebbe creare qualche tensione, soprattutto a causa di una Luna in quadratura capace di rimettere in discussione alcuni sentimenti. Attenzione alle questioni economiche: spese in arrivo.

Passiamo quindi al segno dello Scorpione. Cos’ha previsto per voi l’oroscopo Paolo Fox? Queste giornate potrebbero veder nascere alcune piccole difficoltà capaci di interporsi al raggiungimento di alcuni obbiettivi. Per cercare di limitare i disagi dovuti a questa situazione, sarebbe bene cercare di limitare polemiche inutili e provocazioni superflue.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo questo approfondimento sui segni d’acqua con i Pesci: Marte favorevole sembra aiutare ad affrontare alcune questioni legate all’ambito sentimentale, permettendo di chiudere i rapporti in bilico prima di un inizio primavera molto interessante sul piano emozionale.



