Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 febbraio 2021/ Chi al top Ariete, Leone o Sagittario?

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano d’attualità in questo 1 febbraio 2021: su Radio Latte e Miele, nella rubrica Latte & Miele, si parte dai segni di Fuoco: spazio dunque ad Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con il segno dell’Ariete. La presenza della Luna in opposizione potrebbe rendere questo inizio settimana più difficoltoso del previsto, ponendo sul percorso di molti qualche impedimento. Nonostante queste piccole difficoltà, sarà possibile contare su una buona energia da spendere nelle relazioni interpersonali.

Veniamo quindi al segno del Leone. Cos’è scritto nelle stelle secondo l’oroscopo Paolo Fox? La passione per le sfide che contraddistingue i nati sotto questo segno sembra poter creare in questi giorni dei momenti di forte tensione. La stanchezza di doversi sempre confrontare con ostacoli e opposizioni da parte delle persone circostanti potrebbe infatti causare un po’ di disagio, ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’approfondimento sui segni di fuoco con il Sagittario. Dopo le grandi difficoltà sentimentali che hanno caratterizzato lo scorso anno, il 2021 sembra poter permettere un interessante recupero. Le novità di questi mesi potrebbero aiutare a lasciarsi il passato alle spalle per guardare al futuro con rinnovato entusiasmo.



