Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 febbraio 2021/ Toro, Vergine e Capricorno…

Focus sui segni di Terra per quanto concerne le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox a “Latte & Stelle”, la rubrica di Radio Latte e Miele dedicata alle stelle. Vediamo allora quali sono le indicazioni per questa domenica 1 febbraio 2021 per quanto riguarda Toro, Vergine e Capricorno.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Che giornata sarà per il segno del Toro secondo oroscopo Paolo Fox? Con l’inizio di Febbraio potrebbe nascere qualche piccola tensione capace di perturbare anche le relazioni più stabili, probabilmente legata ad alcune incertezze lavorative che andrebbero sanate al più presto. Per cercare di uscire quanto prima da questa situazione sarebbe bene cercare di affrontare le questioni in sospeso per riuscire ad ottenere maggiori certezze, mentre nei rapporti bisognerebbe mantenere un atteggiamento prudente e pacato.

È la volta dei nativi della Vergine. Nonostante le difficoltà che hanno riguardato tutti noi, i nati sotto questo segno hanno potuto contare su delle buone stelle per riuscire a superare i momenti più duri dello scorso anno, ed anche ora sembrano godere di alcune buone opportunità. Marte in buon aspetto potrebbe aiutare ad essere più forti, ma resta molta energia da recuperare.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Passiamo infine al segno del Capricorno. Gli ultimi mesi sembrano aver portato alcuni importanti cambiamenti personali che ora potrebbero aiutare ad assumere un punto di vista differente riguardo ad alcune situazioni: chi desidera concludere alcuni rapporti ora sembra avere le energie necessarie per farlo. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe rivelarsi necessario recuperare alcune situazioni che si erano concluse.



