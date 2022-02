Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 febbraio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: amore e lavoro

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox per questo martedì 1 febbraio. L’astrologo, attraverso i canali di Radio Latte Miele, ci dà le sue previsioni. Come sarà la giornata di Ariete, Leone e Sagittario? Qui tutto ciò che c’è da sapere.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, attenzione a Cancro e Bilancia

Il segno dell’Ariete ha una bella Luna attiva in questi giorni. Febbraio è un mese di preparazione: sappiamo che in primavera le cose andranno un po’ meglio. L’Oroscopo Paolo Fox ci dice che qualche risultato potrebbe essere già in corso con qualche piccola soddisfazione. È chiaro che, nel lavoro soprattutto, una volta va bene e il giorno dopo sembra di indietreggiare, ma questo fa anche parte della storia del segno. Per quanto riguarda l’amore, cosa aspettarsi? Venere in qualche modo insidia questo sentimento. I casi sono due: o ti metti a discutere, oppure in questi giorni cerchi di farti scivolare le cose addosso. È possibile? Fino a un certo punto. Fai attenzione a Cancro e Bilancia nell’ambito sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2022/ Tutto su Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, novità in vista

Leone, il Sole domina il tuo segno zodiacale. In questo momento abbiamo però Sole e Saturno in aspetto critico, quindi queste sono delle giornate che possono portare una certa agitazione interiore. Momento non semplice per il lavoro: quello dipendente non riserva proposte esaltanti. In ambito sentimentale, Paolo Fox nel suo Oroscopo ci dice che ogni occasione dev’essere colta al volo. Tra l’altro, le coppie che hanno avuto una crisi, è il momento di darsi da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: la giornata

Quello di oggi è un Sagittario ricco di inventiva. L’Oroscopo Paolo Fox punta sul mese di marzo per avere qualcosa di più. Un consiglio: programma uno stop, magari in un posto che ti piace, con una persona che ti interessa: potrebbero esserci belle sorprese. Oggi questa Luna è molto utile se devi scrivere qualcosa: è un momento in cui hai una una vera e propria capacità di gestire le cose, che prima non c’era. Attenzione solo a qualche debito o questione legale irrisolta. Mi raccomando perché da marzo a maggio tutto è possibile: sii pronto.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 febbraio 2022/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA