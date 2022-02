Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 febbraio 2022/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

Martedì 1 febbraio, appuntamento consueto con l’Oroscopo Paolo Fox: come andrà la giornata? Cosa bisogna aspettarsi dalle stelle? Sui canali di Radio Latte Miele, l’astrologo ha previsto giornate importanti per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, quell’amore…

Gemelli, oggi la vostra immaginazione è quasi insuperabile. Tante persone di questo segno sono innamorate dell’amore, del concetto stesso dell’innamoramento, frequentando delle persone nelle quali loro intravedevano possibili futuri importanti partner. Insomma, una situazione quasi adolescenziale che ogni tanto i Gemelli vivono, anche se hanno più di quarant’anni. Il consiglio che arriva dall’Oroscopo Paolo Fox è: se hai aspettato a lungo una risposta da un amante troppo restio, se hai a lungo viaggiato nelle paludi dell’inquietudine e dell’indecisione, o magari in una storia che ti ha fatto soffrire, preparati a qualche bella novità. Da marzo ti aspetta una magnifica Venere, pronta a sollecitarti. Bisogna incoraggiare l’amore e anche incoraggiare te stesso fin da adesso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2022/ Tutto su Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e acquario, cambiamenti in vista

Bilancia, per te oggi Luna, Sole e Saturno sono attivi: questo vuol dire che ci sarà un risveglio interiore. Non è ancora l’oroscopo di marzo, che prevede cose belle, ma ora tutto sembra già più chiaro. Tutto quello che adesso non va bene potrà essere analizzato con calma e poi da marzo andrà affrontato con grande intelligenza. Un consiglio da parte dell’Oroscopo Paolo Fox: se c’è un problema, se c’è un intralcio o un ostacolo, cerca di superarlo, anche se essendo tu molto emotivo potresti avere l’umore a terra. L’amore ha bisogno di un po’ di energia: prova a dare quella scossa in più che serve.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: la giornata

L’Acquario oggi avrà una giornata piuttosto frenetica. In questi giorni questo segno cerca la libertà e vorrebbe addirittura spaziare in altri luoghi, in altre situazioni, allontanandosi dalla propria zona di comfort. Il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox è: cerca di fare investimenti sicuri e per esempio se in questi giorni hai idea di acquistare qualcosa o di organizzare uno spostamento, informati bene. Un cambiamento c’è stato già nell’autunno, ma presto potrebbero esserci nuove scelte.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 gennaio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA