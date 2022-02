Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: la giornata

Oggi, 1 febbraio 2022, come andrà la giornata dei 12 segni zodiacali? Qui per il solito appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox, scopriamo le previsioni del giorno per i segni di terra. Come sarà la giornata di Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, Venere e Marte a favore

Toro, con Venere e Marte favorevoli, certamente continua questo stato di grazia. L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che se un amore non va, non è certo colpa tua perché ce la stai mettendo davvero tutta: dunque non farti problemi e non colpevolizzarti. Il tuo legame è sempre più impegnativo: se ci sono delle ripicche, nascono dall’atteggiamento di altri, ma la sensualità, la passione sono sempre lì e questo è un buon aspetto della tua relazione. Tutto quello che stai vivendo adesso porta ad un risveglio: se la tua storia è arrivata a un punto di non ritorno, queste stelle sono decisive proprio per portare ad una scelta in un senso o nell’altro. Attenzione alle questioni di soldi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 gennaio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: amore e salute

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, gli affari…

Vergine, puoi fare molto in questo periodo, basta superare qualche contrasto. L’Oroscopo Paolo Fox ci dice che forse c’è qualcuno contro di te, ma le questioni burocratiche e legali vanno in qualche modo tenute sotto controllo, perché l’opposizione di Giove può portare qualche dubbio anche in questo ambito. L’azione di questo Giove, comunque, non è deleteria, anzi. Le previsioni ci dicono che avrai grande successo in questi primi giorni di febbraio. Tu vali molto e proprio per questo vorrai avere di più. Se ci sono contratti che devono chiudersi, punterai i piedi e vorrai qualcosa di meglio. Questo cielo è molto importante per le relazioni: le coppie forti potrebbero fare anche progetti di lunga portata. E se siete single… Datevi da fare. Il vostro momento è vicino.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 gennaio 2022/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno...

Capricorno, per te la consapevolezza di questo periodo così particolare è fornita da un Saturno che transita in maniera attiva nelle relazioni. L’Oroscopo Paolo Fox dice che ora bisogna cercare di superare i contrattempi e i cavilli. Se in questi ultimi tempi è saltata una collaborazione, terminato un contratto o un accordo, non scoraggiarti. Le stelle sono dalla tua, quindi qualsiasi cosa accada tu hai una grande forza. Giove è in sestile: l’invito delle stelle è proprio quello di pensare a dividere con qualcuno i nuovi impegni. Nelle trattative, cerca di essere un pochino più accondiscendente.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 gennaio 2022/ Cancro, Pesci e Scorpione: previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA