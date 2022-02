Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2022/ Tutto su Cancro, Scorpione e Pesci

Torna l’Oroscopo Paolo Fox con le previsioni per oggi, martedì 1 febbraio 2022. Cosa succederà nelle vite dei 12 segni zodiacali? Qui andiamo ad analizzare la giornata di Cancro, Scorpione e Pesci, segni d’acqua.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, periodo impegnativo

Cancro, tu sai che hai vissuto o stai vivendo un periodo impegnativo. Quando vivono momenti simili, di solito i Cancro si mettono in una sorta di sosta forzata perché quando c’è qualche problema devono analizzare bene dentro quello che provano. Questo è ciò che fanno i più saggi, quelli che poi sanno superare le difficoltà. Altri, invece, si danno alla pazza gioia. Per esempio, se in amore c’è una crisi, questi ultimi non l’affrontano e tradiscono. In entrambi i casi, però, il Cancro deve effettuare un’elaborazione interiore, altrimenti rischia di stare male. Il carattere di questo segno è così, sia se è in attesa di una risposta che non arriva, sia se magari frequenta una persona non così appassionante e convincente. Per quanto riguarda le stelle, cosa aspettarsi? L’Oroscopo Paolo Fox dice che questa situazione astrologica così strana, per quanto riguarda le storie, porta qualche dubbio. I giovani alle prime esperienze amorose potrebbero avere qualche problema, ma anche chi è maturo e solo da tempo sembra essere meno pronto a vivere questi nuovo amori che sembrano anche poco colmi di complicità e sensualità. Le cose cambiano? Può aumentare la complicità e quell’intesa sessuale? Sì ma prima devi capire cosa desideri. Nelle relazioni con gli altri qualche polemica può nascere.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Scorpione e Pesci

Scorpione, l’Oroscopo Paolo Fox ha un consiglio per te: devi puntare su questo periodo per un rinnovamento importante. Se ci sono problemi di casa, soprattutto a livello di soldi, bisogna affrontarli. Per te è un periodo di maturazione: qualche Scorpione, soprattutto quelli più giovani, potrebbero provare il bisogno di andare a vivere in un’altra città, di fare esperienze altrove, di trasferirsi. Lo Scorpione di solito è un segno stanziale, ma se vede che qualcosa non va cerca la fuga. Soldi permettendo, questo sembra essere il periodo giusto per nuove esperienze. Per quanto riguarda l’amore, i giorni più belli per innamorarti e fare innamorare sono proprio questi.

Il segno dei Pesci parte con una bella consapevolezza di sé in questa giornata. Il segno è consapevole soprattutto delle proprie capacità. L’Oroscopo Paolo Fox vede un Giove in posizione favorevole. Questo potrebbe portare anche qualche soldino in più. Per quanto riguarda l’amore, le coppie che si vogliono bene hanno una grande voglia di mettersi a lavorare per un futuro comune positivo. Le polemiche e le ripicche vanno abbandonate, soprattutto se riguardano rapporti finiti. Ora è tempo di vivere al meglio le nuove storie. Il clima generale è sereno e questo porta i Pesci a sorvolare su questioni secondarie.

