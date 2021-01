Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 gennaio 2021/ Previsioni: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1° gennaio 2021

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche a Capodanno, oggi 1° gennaio 2021. Andiamo a vedere cosa ha detto il noto astrologo per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete, 2021 in crescita

Oroscopo Ariete: Dopo due anni molto impegnativi e ricchi di difficoltà, finalmente questo 2021 sembra aprirsi senza più Saturno e Giove opposti: questa nuova condizione astrologica sembra poter garantire una buona ripartenza che vedrà il suo culmine con l’arrivo della primavera. Un passato difficile sembra alimentare il desiderio di cambiamento, e già da Febbraio si potranno iniziare ad apprezzare i primi miglioramenti.

Toro, profonde riflessioni

Oroscopo Toro: Questo nuovo anno, secondo Paolo Fox, imporrà alcune profonde riflessioni, ponendo qualcuno di fronte a delle scelte importanti. I primi mesi potrebbero richiedere un po’ di impegno in più, specialmente sul piano economico e lavorativo, ma già a partire dall’estate si potrà contare su un progressivo miglioramento che inizierà coinvolgendo i sentimenti.

Gemelli, Giove e Saturno attivi

Oroscopo Gemelli: Giove e Saturno nuovamente attivi sembrano garantire a questo nuovo anno delle importanti occasioni di rinascita dopo un 2020 ricco di difficoltà. In amore potrebbe essere necessario rivedere alcune situazioni, ma anche le separazioni potrebbero condurre a qualcosa di positivo.

Cancro, coraggio ritrovato

Oroscopo Cancro: Per Paolo Fox senza più Saturno in opposizione molti sembrano aver ritrovato il coraggio per esporre i propri punti di vista, senza dover più sottostare ai compromessi che sembrano aver segnato gli ultimi due anni. Alcune situazioni dovranno essere chiarite, e l’avvicinarsi della primavera potrebbe condurre ad alcuni cambiamenti lavorativi, ma col passare del tempo si potranno apprezzare notevoli miglioramenti.

