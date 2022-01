Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 gennaio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 1 gennaio 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: nel 2022 bisogna fronteggiare Saturno nel segno, che già nel 2021 ha chiesto molta responsabilità. C’è poca libertà d’azione, dunque i più indipendenti dovranno fare buon viso a cattivo gioco. Spazio però anche a un buon transito dei pianeti in primavera ed estate: c’è un premio in arrivo, progetti e cambiamenti nel 2022 avranno successo. Non sarà difficile reinventarsi, bisognerà scegliere sempre autonomamente. L’amore? In estate scatterà la ricerca di relazioni anche part-time e Venere sarà attiva nel mese di luglio. Nei primi 6 mesi, importanti novità dal punto di vista professionale.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Il 2022 è un anno che non permette distrazioni, soprattutto agli inizi. Il Cielo per i sentimenti può anche essere di rivalsa, c’è bisogno di chiarimenti nelle coppie: entro giugno, tutte le relazioni, anche di lavoro, andranno riorganizzate. Si cadrà comunque in piedi grazie a Saturno, ma Giove chiederà di fermare tutto quello che non funziona. L’amore e la professione a giugno necessiteranno di un piccolo aiuto. Sarà un anno di rivoluzione, di cambiamento profondo e anche di libertà.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Il 2022 sarà molto interessante, ma si parte con alcune trattative in corso. In caso di questioni legali irrisolte, le soddisfazioni non arriveranno sino a aprile, quando ci sarà una svolta economica in più, anche sul lavoro. Amore: Giove e Saturno intriganti nella parte centrale dell’anno, le relazioni decolleranno. Ci sarà chi vorrà sposarsi o andare a convivere, giugno e luglio saranno mesi di grande influenza. Non rilassatevi troppo nei mesi più pensierosi per voi, quelli di novembre e dicembre, sul lavoro.



