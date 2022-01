Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 gennaio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in verità, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo focus ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 1 gennaio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Inizia bene il tuo 2022. Ci sono sempre dei turbamenti, a volte finisci per svelare presto le tue carte, ma tanti hanno capito come comportarsi. I più saggi del segno non se la prendono più per tutto, ma si fanno scivolare ogni cosa addosso. Bella la prima parte e la fine di questo anno: quelli saranno i periodi migliori per agire, da gennaio a marzo e da novembre a dicembre. Chi è desideroso in amore di stare con una persona, avrà qualche certezza in più”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: il 2022 deve essere impostato verso il recupero, perché la fine del 2021 è stata un po’ rallentata. Giove nel segno è forte fino ad aprile, dunque i primi mesi serviranno per sanare qualche ferita, per rimettersi in gioco nel lavoro. Come al solito, potrebbe essere un anno di lotta, soprattutto dopo maggio, quando ci saranno dispute professionali, forse cambiamenti non voluti. Ci sarà anche chi dovrà ripartire da zero. Luglio mese top per i sentimenti, grazie a una Venere bella dal 18 sino all’11 di agosto.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Si volta pagina, ma bisogna desiderarlo davvero, perché spesso siete troppo ancorati al passato. Giove nel segno parla di novità, del desiderio di rinnovare la propria vita in caso di problematiche passate. Venere e Giove a fine aprile si ricongiungeranno nel segno e le relazioni di coppia beneficeranno di un Cielo di forza. In caso di problemi economici, in quel periodo non è escluso che tu possa avere benefici. Per chi lavora in base a contatti, non sarà difficile cogliere l’occasione giusta. Il 2022 può essere un anno davvero di riscossa: datevi da fare”.

