Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 gennaio 2022/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Torna l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento concederemo molto spazio ai segni di Fuoco, grazie alle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, sabato 1 gennaio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Sarà un anno importante, di lotta contro Saturno opposto come nel 2021, in cui le sfide sono state però vinte. Sarà un mese molto rilevante per il lavoro quello di maggio, in quanto si riceverà l’impulso positivo di Giove sino a ottobre. Chi vorrà iniziare un progetto, sappia che i primi mesi dell’anno saranno tuttavia di progettazione. L’amore sarà interessante a maggio, per via del transito di Venere attiva, poi ad agosto vi tornerà a partire dall’11. Nel 2022 arriverà per voi un premio”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Questo 2022 partirà in maniera lenta su progetti e percorsi conosciuti, un grande desiderio di autonomia e rivalsa crescerà entro l’estate, complice il transito di Giove. C’è voglia di innamorarsi, la routine va cancellata: attenzione ai tradimenti, compiuti e subìti. Un mese intrigante per le relazioni sarà giugno, in cui ci saranno Marte e Giove in buon aspetto. Nello stesso periodo, potranno essere rivisti accordi di lavoro. Se ci sono vecchi contenziosi legali o economici, vanno risolti.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Indicazioni interessanti da maggio 2022 in poi, perché Giove entrerà nel segno fino a ottobre, dando una sorta di incentivo ai nati tra fine marzo e inizio aprile. L’avvio dell’anno sarà pesante nelle relazioni, con distanze da colmare, poi pian piano si recupererà: in primavera arriveranno buone novità e le prime 14 giornate di giugno saranno importanti per il lavoro. In amore, bisogna darsi da fare: Venere sarà molto attiva a maggio.



