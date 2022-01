Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 gennaio 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: chi al top?

Questo primo giorno del nuovo anno non può prendere il via senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, rivolte a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo spazio ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 1 gennaio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: non vuoi più fare certe cose a un certo prezzo, fisico o economico che sia. Il successo è garantito, gennaio e febbraio sono mesi protetti. Tuttavia, senti di ricevere poco in base a quello che dai e potresti innervosirti: a giugno si arriverà a una fase di grande conflitto della serie “o si fa come dici tu, o te ne vai”. Il sesto mese dell’anno sarà baciato però da pianeti favorevoli e l’estate potrebbe essere foriera di buone novità in amore. A luglio Cielo di forza per le attività. Venere può aiutarti e se per vari motivi da tempo non pensi all’amore o ti sei assentato dalla famiglia, i primi mesi del 2022 saranno molto passionali. Cavilli burocratici, legali e finanziari da risolvere.

Spazio ora al Capricorno: questo nuovo anno è pieno di buone prospettive, anche coloro che hanno vissuto una crisi o hanno iniziato un nuovo progetto o lavoro stanno molto meglio. Da gennaio ad aprile i sentimenti saranno premiati e problemi e conflitti potranno essere superati. I più giovani potranno vivere una relazione importante, ma c’è bisogno di tranquillità in generale. Stanchezza nel lavoro tra maggio e giugno, poi chiusura d’anno in bellezza grazie alla protezione di Giove tra novembre e dicembre. In amore, nel 2022 bisognerà fare i conti anche con i sentimenti, che chiedono nuove regole.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Devi innanzitutto rivedere le questioni di carattere economico, perché Saturno nel 2022 è contrario. Va completato un progetto di cambiamento che riguarda il lavoro, perché Urano nel segno ha fatto subire trasformazioni negli ultimi 2 anni: gennaio e febbraio saranno importanti in tal senso, anche per i sentimenti. Poi a luglio Marte sarà nel segno e premierà la passionalità, così come farà ad agosto Venere attiva nel segno. Sarà un anno di cambiamenti e a volte un po’ pesante nelle trattative. Il consiglio è quello di seguire l’istinto e di non lasciarsi influenzare dalle persone che si hanno intorno. Mai come in questo anno servirà essere saggi e molto ponderati.



