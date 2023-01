Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Nuovo appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, dedicate a tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus, caratterizzato dalle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele, andremo a scoprire cosa riserverà la giornata odierna, domenica 1 gennaio 2023, ai nati Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Siete curiosi? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Ariete e Toro

L’oroscopo Paolo Fox comincia con l’Ariete: il fatto che la Luna si trovi attiva nel segno è di grande rilevanza e persino per quanto riguarda la forma fisica c’è un grande desiderio di recuperare. Credo che sia arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e anche di chiudere situazioni che non ti piacciono. Di solito l’Ariete, da questo punto di vista, non è il tipo che prolunga cose che non funzionano e quindi sarà un anno di crescita, ma anche di tagli netti.

Passando al Toro, Paolo Fox sottolinea che pensare al 2023 come a un anno di costruzione e di grande liberazione è importantissimo! Questa è una situazione di grande rilievo: ho detto tante volte che da maggio avremo un bellissimo Giove e chissà che queste grandi prospettive non riguardino anche l’amore: devi lasciarti coinvolgere da emozioni positive.

Oroscopo Paolo Fox: i consigli per Gemelli e Cancro

L’oroscopo Paolo Fox si rivolge anche ai Gemelli, fornendo loro alcuni consigli specifici per il 2023 che apre i suoi battenti ufficialmente in data odierna: tu ami la confusione, però se ti fermassi un attimo a riflettere su quali sono le priorità, in vista di questo nuovo anno, non sarebbe sbagliato. Se alcuni soldi ti spettano, devi fare una richiesta. Pensa all’amore, con Venere favorevole.

La prima tornata dell’oroscopo Paolo Fox si conclude con il Cancro: non posso dire che dicembre abbia portato eccezionali vantaggi, però adesso penso che i nati Cancro siano molto forti, perché stanno recuperando forma fisica e quindi sono pronti a portare avanti delle battaglie, da tarda primavera in poi. In amore, tutto da ricostruire e tutto da sanare: per le coppie annoiate, forse è necessario stare di più insieme.











