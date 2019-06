Oroscopo Paolo Fox oggi 1 Giugno 2019: quali sono i segni al top?

Oroscopo oggi sabato 1 giugno 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, sabato 1 giugno 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle ai microfoni della stazione radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Il Sagittario vivrà un fine settimana importante per raggiungere la verità, dopo un periodo non facilissimo. Ora è necessario essere attenti a cercare di raggiungere diversi obiettivi che sono nel mirino. Il Capricorno porta a nuovi sfoghi, ora è il momento di vivere passioni e incarichi per raggiungere le sue emozioni. L’Acquario è decisamente giù di corda, deve trovare stimoli magari dalle persone che ha al suo fianco per riuscire a ritrovare motivazione. I Pesci sono molto pigri in questo periodo, con un po’ di sonnolenza e anche qualcosa di arretrato che non si riesce a raggiungere. Il Leone vive una giornata piena di controversie e deve lavorare per avere la forza di mettere tutto a posto. Magari qualcosa potrebbe essere anche tralasciato per i giorni successivi quando l’alta marea si sarà calmata. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha un fine settimana che potrebbe essere importante per la verità, è necessario essere più sinceri in amore, queste ore possono generare conflitto tra quello che si desidera fare e quello che invece si vuole fare. Giove è in transito nel segno ma dagli inizi dell’anno c’è tanta confusione. Il Capricorno cerca nuovi sfoghi, passioni e incarichi, l’estate è importante per chi lavora part-time. Non c’è caduta ma riconferma. I più giovani faranno cose in proprio, il sogno. L’Acquario si sente un po’ giù di corda, si è in una condizione particolare, c’è la tendenza ad essere severi e polemici che cambia a seconda dell’età. Chi ha più di 40 o 50 anni vorrebbe stare più sereno. I Pesci hanno pigrizia, capita non perché si è sonnolenti, scatta quando si è molto tesi. Quando c’è tensione si cerca di defilarsi oppure viene sonno. Che ci sia un momento di sosta è vero ma poi ci sarà una grande partenza.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora è il momento di andare a vedere quelli che sono i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Leone ha una prima giornata di giugno che parte con controversie che però si potranno risolvere da domenica. Questa sarà una giornata migliore. Sabato poi prosegue con complicazioni su casa e lavoro. La Vergine sta cercando di vivere in modo più sereno e programmare meglio la sua estate. La primavera è stata confusa e strana, e si va avanti a un autunno e a un inverno molto belli. La Bilancia ha stanchezza e disagio perché se avete accettato un impegno sarà più gravoso del previsto. Non si è tipi che si tirano indietro, si è coscienziosi e responsabili, si vuole essere amati per le cose che si fanno e nella vita è impossibile trovare l’assenso di tutti. Qualche occasione d’amore arriva. Come l’Acquario e il Toro anche lo Scorpione deve cambiare, è necessario farlo, conviene oppure no andare avanti su certi progetti? Questo è il dilemma.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro sono i segni che concludono il giro dell‘oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete se ha vissuto un calo emotivo e fisico si può recuperare in questo fine settimana. Ci si augura che recuperiate anche l’amore, la voglia d’amare c’è e la voglia di stare con gli altri aumenta. Gl impegni di lavoro sono talmente tanti che ora c’è un po’ un problema. Forse siete impegnati per cercare di continuare un lavoro perché il tema della professione è dominante e agitato in questo periodo con un Saturno posto in una posizione dissonante che richiede molto impegno a chi lavora e a chi non ce l’ha. Si tratta di un periodo che segna una nuova partenza. Il Toro resta sulla soglia importante, situazione più attiva in estate e autunno e anche in inverno. Bisogna cercare di non essere pessimisti e cominciare a pensare a ciò che si deve fare a breve termine. I Gemelli devono cercare l’amicizia e la comprensione e dimenticare le diatribe che riguardano la vita sentimentale. Se c’è stata una disputa legale o finanziaria se ne saprà di più a fine anno ma il segno sarà libero da novembre. Non è detto che ci sia un tormento a novembre, con una piccola mediazione o un aggiustamento si potrà andare avanti lo stesso. Il Cancro vorrebbe ritrovare tranquillità, uscite da un periodo turbolento in cui avete capito che deve cambiare strategia. Si deve parlare solo se necessario in un periodo del genere. Bisogna tenere tutto sotto controllo e cercare di non dire poi cose sbagliate.



