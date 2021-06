Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 giugno 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario

L’Oroscopo Paolo Fox si concentra sui Segni di Fuoco per la giornata di martedì 1 giugno 2021. Ecco quali sono le previsioni per Ariete, Leone e Sagittario nel consueto appuntamento radiofonico su Radio LatteMiele.

Ariete e Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Cominciamo il percorso tra le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox focalizzandoci sull’Ariete. In questo martedì ha una bella carica. Giugno sarà un mese un po’ particolare, l’Ariete è un segno che va sempre di corsa ma in questi primi giorni del mese ci saranno degli ostacoli da superare. In questo momento chi ha una disputa d’amore e chi vuole rimettersi in gioco sente che c’è un freno: può essere di tipo fisico se non si è in perfetta forma oppure un ritardo nella concessione di alcune situazioni: soprattutto venerdì e sabato si registrerà una forte tensione che bisognerà in qualche modo far sfumare.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 maggio 2021/ Previsioni Sagittario, Ariete, Leone...

Tocca ai nati sotto il segno del Leone. Questo martedì subentra una certa fase di disagio, anche comprensibile, ci sono dei nati sotto questo segno che anche con un modo di fare trionfale hanno chiuso alcune collaborazioni e ora sono pronti a fare altro. Non è facile però continuare a fare anche le stesse cose di sempre, come per uno sportivo che una volta vinta una gara si prefigge di iniziarne subito un’altra, magari anche più faticosa. In questi giorni c’è sempre attenzione agli aspetti legati al denaro, sentimenti in recupero e da venerdì 11 si aprirà una nuova fase.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 maggio 2021/ Previsioni Capricorno, Toro, Vergine...

Oroscopo Paolo Fox: la giornata per il Sagittario

La rassegna dei segni di Fuoco si chiude con il Sagittario. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox è un momento di grande confusione: Maggio è stato un mese di tensione in amore, c’è chi ha sospettato un tradimento nella coppia o magari si è stati rimproverati di non essere stati abbastanza presenti. O forse ci sono state delle arrabbiature, di sicuro il mese di giugno dovrà cercare di mettere equilibrio nei legami. Marte dall’11 Giugno regalerà grande spinta anche per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, che ha subito dei ritardi e bisognerà cercare di recuperare il tempo perduto.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 31 maggio 2021/ Previsioni Acquario, Gemelli, Bilancia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA