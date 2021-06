Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 giugno 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

L’Oroscopo Paolo Fox su Radio LatteMiele si concentra sui Segni di Aria. Andiamo a scoprire quali sono le previsioni del giorno per Gemelli, Bilancia e Acquario per martedì 1 giugno 2021.

L’Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Bilancia

L’Oroscopo Paolo Fox cosa prevede per i Gemelli? Questi ultimi tempi hanno visto Venere essere molto intrigante, se ci sono problemi di tipo legale si possono risolvere, molti nati dei Gemelli hanno avuto difficoltà se hanno commesso errori nel passato. Una svista, una disattenzione un momento di superficialità considerando che i nati sotto questo segno per le cose di carattere pratico e tecnico sono sempre un po’ evasivi, non amano perdere ore per cercare di risolvere un problema. Dunque chi negli ultimi mesi ha commesso un errore anche grave per disattenzione dovrà pagare lo scotto di tutto ciò, considerando anche Giove dissonante. Se ne può comunque uscire bene perché il 2021 sarà un anno che permetterà ai Gemelli di maturare. Per quanto riguarda i sentimenti il periodo richiede certezze, Mercurio che transita nel segno può venire in aiuto dei cuori solitari.

Tocca ai nati sotto il segno della Bilancia. E’ arrivato il momento di puntare in alto perché questo è un momento interessante. Solo questi primi giorni di giugno sono un pochino offuscati, c’è subito da mettere l’accento sulle giornate di venerdì e sabato perché se ci sono persone che ostacolano o se c’è un progetto in ballo per il weekend è normale che un po’ di agitazione si sollevi. I nati sotto questo segno sono comunque chiamati ad espandere il loro orizzonti, a partire dall’11 di giugno ci sarà un po’ di confusione nell’aria.

Acquario, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Infine con l’Oroscopo Paolo Fox ci concentriamo sull’Acquario. E’ arrivato il momento di concentrarsi sulle cose che si amano di più. Attenzione anche alle spese perché magari per un capriccio o per qualcosa che ci si è messi in testa ci si potrebbe trovare a buttare dei soldi e trovarsi in una condizione un po’ fastidiosa. In amore ci sono delle stelle interessanti ma bisogna ricordare che l’Acquario è in procinto di vivere delle trasformazioni e dei cambiamenti, se non altro perché Saturno e Urano sono in quadratura e questo è quindi un periodo in cui ci sono delle tensioni che bisogna cercare di risolvere e questo vale anche per il lavoro.

