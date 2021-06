Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 giugno 2021/ Previsioni per Cancro, Scorpione e Pesci

In questo martedì 1 giugno 2021 ecco cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda Cancro, Scorpione e Pesci: su Radio LatteMiele l’analisi della giornata per i Segni di Acqua.

Cancro e Scorpione, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox cosa prevede per il Cancro? In queste ore i nati sotto questo segno avranno l’appoggio della Luna, Venere entrerà nel segno a partire dal giorno 2, un cielo così interessante da far sperare che i nati sotto il segno del Cancro, più disponibili a innamorarsi, potranno avere grandi soddisfazioni in questo ambito. E con Giove favorevole le possibilità aumentano. Giove e Venere in aspetto buono giovedì e venerdì, sarà il momento di darsi particolarmente da fare.

Per quanto riguarda lo Scorpione va considerato che Marte ora è attivo nel segno e Venere lo sarà da domani: queste prime due settimane di giugno possono essere molto interessanti per le relazioni sentimentali, una conferma in questo senso è già arrivata o sta per arrivare, sarà importante tenere sotto controllo i rapporti che hanno vissuto una crisi nel periodo peggiore che è stato quello dalla seconda metà di Aprile fino ai primi giorni di Maggio: se dopo questa fase si è rimasti con la stessa persona qualcosa può rischiararsi e risolversi. I rapporti con Acquario, Toro e Leone sono messi un pochino in discussione e bisogna iniziare a pensare di avviare qualche progetto assieme.

L’Oroscopo di Paolo Fox e la giornata dei Pesci

I segni d’Acqua completano la rassegna giornaliera dell’oroscopo Paolo Fox con i Pesci. In questo martedì c’è la possibilità di contare su buone intuizioni, piace molto il trigono tra Giove e Venere che in qualche modo spinge a ritrovare un buon equilibrio. Chi è solo potrà fare un incontro, chi ha vissuto un tradimento o una separazione potrà piano piano farsene una ragione, magari facendo anche un incontro speciale. Le coppie che si vogliono bene possono veramente dedicarsi a qualche progetto interessante. Sarà importante attirare l’attenzione degli altri in maniera positiva perché ogni tanto i nati sotto questo segno si autocommiserano: questo non va bene perché si dà agli altri l’idea di essere persone fragili quando in realtà non è così e i Pesci sono solitamente pieni di risorse. Fondamentale affrontare il futuro con un sorriso e non guardare al passato, Venere sarà ottima per tutto il mese di Giugno: quindi, nuovi incontri dietro l’angolo e soluzioni che possono riguardare anche il lavoro, che ultimamente è andato un po’ al rallentatore.

