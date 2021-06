Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 giugno 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Segni di terra ai raggi X nell’Oroscopo Paolo Fox di martedì 1 giugno 2021 dedicato ai Segni di Terra. Per Toro, Vergine e Capricorno ecco quali sono le previsioni su Radio LatteMiele.

L’Oroscopo Paolo Fox e la giornata per Vergine e Toro

Tocca al Toro. Tra martedì e mercoledì si potrà vivere un buon recupero, Giove è in aspetto interessante. I nati sotto questo segno sono stanchi di fare cose inutili, sentendo fortemente il bisogno di fare nella propria vita qualcosa di concreto, in quanto persone pragmatiche che amano badare al sodo. Questo vale anche per l’amore: le persone che ci circondano dovranno dimostrare grande disponibilità, c’è voglia di recuperare serenità anche a costo di imporre il proprio volere.

Analizziamo i nati sotto il segno della Vergine. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox in queste ore i nati sotto questo segno sono un po’ arrabbiati e preoccupati per una questione di lavoro, c’è una situazione di contratti da mettere a posto. Questo riguarda particolarmente coloro che hanno più di trent’anni e gestiscono una loro attività. C’è da dire che i sentimenti finalmente, soprattutto da domani, con Venere che tornerà attiva non saranno più allo sbando come è capitato nel mese di Maggio. Tra coloro che sono in crisi e coloro che hanno un po’ di grilli per la testa tutti i nati Vergine devono recuperare l’amore.

Capricorno, l’Oroscopo Paolo Fox dice che…

Per i segni di Terra si chiude con il Capricorno. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox avere una Venere opposta e Marte già in opposizione potrà essere un problema soprattutto per le coppie che non si intendono. E così tra venerdì e domenica sarà importante dosare ogni parola anche perché i nati sotto questo segno sono abbastanza determinati, abituati a dire: “O si fa come dico io oppure stop!” In realtà un minimo di accomodamento, soprattutto nel fine settimana, sarà necessario. Domenica sarà una giornata di recupero, in generale per tutta la settimana ci sarà bisogno di maggiore equilibrio nelle relazioni d’amore. Attenzione a non dare tutto per scontato.

