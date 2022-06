Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: il venerdì

Andiamo a scoprire le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli: come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele l’Oroscopo Paolo Fox racconta quello che c’è da aspettarsi per questi segni nella giornata di mercoledì 1 giugno 2022.

Ariete: Oggi va meglio di ieri, perché questa settimana è partita in maniera un po’ strana: perché ti sei messo contro tutti e ne stai pagando le conseguenze oppure perché le tue parole feriscono. D’altronde, in questo periodo, in silenzio non sai stare: da quando Giove dal 10 maggio è entrato nel tuo segno, hai perso i freni inibitori, nel bene e nel male. Un po’ di tranquillità arriva in questo mercoledì, l’Oroscopo Paolo Fox invita a godere di questo momento.

Toro: È molto importante, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, riflettere bene su quelle che sono le prossime mosse da fare: se ci sono questioni legali aperte o bisogna fare scelte finanziarie, ricordati che con Saturno dissonante è meglio non seguire l’istinto ma la logica. Penso che molti Toro si siano dati molto da fare per riuscire a tenere tutto sotto controllo. Questo può essere un periodo quasi rivoluzionario in amore e chi cerca una nuova passione può farsi sotto.

Gemelli: È bella questa giornata la cui peculiarità è la presenza di Giove e Marte in sestile che formano un aspetto di grande interesse. Talmente pressante l’influenza dei pianeti, che sembrerà più facile anche trovare il coraggio per dire cose che non avresti mai detto e speriamo che, tra queste cose che devi dire, ci sia anche un assenso d’amore o la possibilità di spiegarsi, se qualcosa non è andato bene ultimamente, e capire da che parte sta andando un sentimento. Per l’Oroscopo Paolo Fox persino chi si separa dovrà mettere in chiaro tante cose, ma ci riuscirà.

