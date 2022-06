Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 giugno 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: che succede

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni di oggi 1 giugno 2022

Arrivati a mercoledì 1 giugno 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 maggio-5 giugno 2022/ Le previsioni per Cancro e...

L’Oroscopo Paolo Fox svela il venerdì del Capricorno

Capricorno: Ogni periodo ha i suoi pro e contro, ricorda l’Oroscopo Paolo Fox. In questo momento c’è una visione molto interessante dell’amore, inteso anche come amicizie, perché la tua indole è spinta ad amare e questo è molto positivo. C’è da dire che, dal punto di vista lavorativo, ti saresti aspettato qualcosa di più e anche chi riprende dopo una pausa è perplesso, perché ritiene di non aver ottenuto abbastanza a fronte di un grande impegno dimostrato. Qualcuno si fermerà, per poi ripartire fra qualche settimana. Forse hai paura di cambiare qualcosa nel lavoro oppure che dedicarti a una situazione, non proprio chiara, possa rivelarsi un grande errore: se c’è una cosa che il Capricorno detesta è proprio commettere degli sbagli.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 maggio-5 giugno 2022/ Le previsioni per Ariete…

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Acquario e Pesci

Acquario: Non è detto che questo sia un periodo di grandi incontri: dipende da te, perché le stelle indicano, ma poi siamo noi a dover agire. Certamente, sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox, è un periodo in cui vinci delle battaglie con te stesso, riscopri le tue vere necessità e le nuove regole del gioco rendono ansiosi, ma vanno accettate. Questo è il momento giusto per liberarsi da pensieri negativi e retaggi del passato. Dal punto di vista sentimentale, questo cielo inizia a dare qualcosa di più. Se è rimasto un contenzioso aperto, si può anche chiudere a tuo favore.

Paolo Fox, Oroscopo domani 1 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Pesci: Queste sono giornate in cui qualche ripensamento salta fuori. La Luna oggi protegge: sarà ancora più interessante a partire da venerdì. Stai riflettendo molto sulla tua vita e questa riflessione sarà ancora più viva se, l’anno scorso, c’è stata una chiusura sentimentale o semplicemente un progetto non è andato esattamente come avresti voluti. Ecco che l’amore torna al primo posto e tutto il resto sembra meno importante: amore inteso secondo l’Oroscopo Paolo Fox anche come protezione da parte di amici, persone che ti vogliono bene. La giornata di oggi è solo un po’ affaticata: c’è stato un novilunio un po’ pesante, attorno a martedì, che ancora oggi crea qualche disturbo. Tuttavia si andrà avanti e il weekend offrirà buone prospettive.











© RIPRODUZIONE RISERVATA