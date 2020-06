Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 giugno/ Previsioni: Sagittario, Toro, Scorpione e Pesci

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 maggio 2020

Per l‘oroscopo di Paolo Fox ecco il Sagittario: Alcune tensioni inespresse potrebbero rivelarsi rischiose, soprattutto per chi si trova a vivere alcune piccole crisi all’interno di un rapporto con una persona non perfettamente in grado di capirlo. Attenzione ai rapporti con Vergine e Pesci: le tensioni andrebbero tenute sotto controllo, impegnandosi a capire se certe emozioni sono ancora vive oppure no.

OROSCOPO TORO – Toro: Mercurio, Marte, Giove e Urano in posizione favorevole consentono di raggiungere ottimi compromessi nonostante i ritardi imposti dall’assetto di Saturno. Luglio e agosto si riveleranno mesi importanti per rivedere alcune posizioni, ma sarà meglio riuscire ad agire prima del prossimo anno.

OROSCOPO SCORPIONE – Scorpione: Il trigono tra Mercurio e Marte attivo dalle prossime settimane potrebbe consentire di concludere entro metà giugno una situazione molto importante che invita a trovare nuovi accordi. La fine di giugno regalerà soddisfazioni anche maggiori.

OROSCOPO PESCI – Pesci: Inizio di giugno interessante che esprimerà tutte le sue potenzialità durante i prossimi giorni. L’aspetto sentimentale sembra creare qualche preoccupazione, invitando a prestare una buona dose di attenzione ai rapporti con gli altri. Le questioni pratiche che hanno subito dei blocchi riusciranno presto a recuperare.



