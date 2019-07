Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 1 luglio 2019: Gemelli, Pesci, Sagittario, Vergine, Toro

Oroscopo oggi lunedì 1 luglio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sull’emittente radiofonica LatteMiele anche per la giornata di oggi lunedì 1 luglio 2019. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio, segno per segno, durante la rubrica Latte e Stelle. Per i Gemelli c’è la Luna nel segno che porta grinta e determinazione oltre voglia di raggiungere risultati importanti. Il Cancro anche è motivato per fare qualcosa di importante, attenzione però agli ostacoli che si frappongono verso il successo. Il Toro si trova a incrociare in maniera positiva il pianeta Venere che può regalare belle soddisfazioni anche per il futuro. Lo Scorpione sta vivendo una fase molto delicata, e allo stesso tempo importante, della sua vita. Attenzione a sentirsi sicuri dei propri risultati, forse è il caso di gestire tutto con maggiore equilibrio e forse anche la determinazione giusta per raggiungere un determinato tipo di risultati. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Partiamo da Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l’analisi dettagliata dell’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone ha una settimana importante preludio di 2 mesi dominanti in tutto e per tutto. Ora c’è la possibilità di salire sul palcoscenico e di mostrare tutto quello che si sa fare. Se non si sanno fare piroette è meglio che non ci si lasci andare a rischi altrimenti si può cadere. La Vergine è un po’ sottotono, è un lunedì confuso e ci si augura che in questi ultimi due giorni non ci sia stata qualche discussione anche benevola. La Bilancia ha una settimana particolare perché si vuole stare per conto proprio. Lo Scorpione attraversa una fase importante e martedì e mercoledì ci sarà poi un primo inizio di fortuna e Venere aiuta tutto il mese. Sono giorni interessanti per i rapporti con gli altri.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e soffermiamoci per l’oroscopo di Paolo Fox su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete deve rivedere alcune posizioni in amore e sul lavoro e, in questi giorni, poi si deve stare attenti alle persone folli anche se piacciono. Però se propongono un lavoro folle bisogna pensarci bene. Il Toro ha una settimana importante con Venere che inizia un bel transito dal mercoledì nel segno. È arrivato il momento di cambiare anche se tuttavia non lo si desidera, in effetti tutti i cambiamenti sono importanti. Ora è meglio stare al gioco per i Gemelli, non esasperare le tensioni ed anche di non tirare troppo la corda e di pensare ai sentimenti. Le storie nate a giugno vanno bene. Giovedì e venerdì sono giorni importanti. Il Cancro si sente motivato, ci sono molti ostacoli ma ora si riesce finalmente a fare quello che non si è riusciti a fare per molti mesi, dire stop a una collaborazione o in alternativa l’inizio si un nuovo percorso professionale.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo il giro dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Il Sagittario ha un lunedì sottotono ma presto guadagnerà terreno. Il Capricorno parte con qualche dubbio che può riguardare proprio le relazioni interpersonali. Ci sono diverse scelte, non tutti la pensano così. La base del pensiero è stop alle relazioni inutili, c’è chi cerca ora di non litigare con il partner, c’è chi si allontana e chi invece vuole stare solo. Sono diverse le sfumature, non si riescono a superare facilmente situazioni che riguardano la vita privata. L’Acquario ha un periodo confuso in cui deve stare attento ai soldi e proprio per motivi economici. C’è chi ha dovuto ridurre le spese, è un momento particolare. Anche dal punto di vista sentimentale si sta cercando però di ritrovare la tranquillità. I Pesci in questa prima giornata del mese risentono un po’ di qualche giornata di tensione. Ma l’amore chiede di più e offre di più. Sarà il settore sentimentale a prendere il sopravvento sul resto. Attenzione alle questioni legali, soprattutto se riguardano spese. Bisogna cercare di tornare a ragionare in modo più sereno se agli inizi dell’anno si è avuta una crisi. L’indifferenza di una persona vi può colpire.



