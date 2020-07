Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top, seguendo quanto detto a LatteMiele. I Gemelli si trovano di fronte a una Venere decisamente attiva e in grado di regalare ottime risposte. Chi è motivato per fare un figlio si sta dando da fare. La Vergine ha capito che questo è il momento per passare dalle parole ai fatti, questo perché Giove e Saturno sono decisamente attivi nel segno stesso. Chi ha un’attività in proprio può ripartire. Quello che ormai sembra evidente è che il segno ha sfruttato il lockdown al meglio, rendendosi magari conto che qualcosa che sembrava importante non lo era. Proprio questo ha portato a decidere per un radicale cambiamento. Il Capricorno è in crescita e anche se non è al massimo ha capito che molto presto potrà lasciarsi tutte le difficoltà alle spalle per provare davvero a fare un salto di qualità. Serve determinazione e voglia per raggiungere i risultati che ormai da tempo sono nel mirino.

Oroscopo Amore: L’Ariete non vive un grande momento, ma nonostante questo in amore si sente più libero del passato. Proprio per questo sono favoriti incontri piacevoli soprattutto per chi è da solo. Il Toro deve essere molto attento e saggio per gestire in questo periodo le questioni d’amore. I Gemelli vogliono parlare d’amore in questo periodo dato che Venere è decisamente interessante. Chi vive in coppia bene da tempo ora ha la possibilità di lavorare per mettere al mondo un figlio. Chi è solo invece può vivere un’avventura anche perché fin troppo spesso punta a ciò che è impossibile da raggiungere. Attenzione però perché quando c’è un oroscopo buono per i sentimenti vuol dire che potenzialmente si può amare ma a parte che le scelte vanno prese semper in due poi l’amore deve appagare i sentimenti e non creare dei problemi. Ogni Sagittario vive un momento a sé. Se si è indecisi tra due persone si è in grande difficoltà. Venere è opposta ancora per luglio, poi ci sarà un via libera. Attenzione ai rapporti con nati sotto il segno di Gemelli e Pesci.

Oroscopo Lavoro: L’Ariete è nervoso perché sente di aver vissuto una pesante ingiustizia sul lavoro. Nonostante questo si dovrà cercare di mantenere la calma anche se un Marte molto peperino rischia di impedire al segno di rimanere in silenzio. Il Toro è agitato e quando questo capita di solito è per i soldi. Questo non perché si è attaccati al denaro, ma perché si pensa questo possa essere fondamentale per diversi motivi e dunque scatenare un effetto domino importante. La Bilancia se lavora con il partner potrebbe durante il mese che va ad iniziare oggi pensare a coltivare dei progetti davvero molto delicati verso il mese di settembre. Lo Scorpione in questo momento vive dei giorni utili per riuscire a trasformare quello che era nei pensieri in realtà. Ecco cosa accadrà se si inizierà a ragionare per raggiungere presupposti in grado di far sognare. Ultimamente i Pesci hanno avuto dei problemi, alcuni sono stati colpiti da mancate riconferme.



