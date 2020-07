Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2020/ Bilancia, Scorpione, Toro, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 luglio 2020: Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta alla Bilancia: c’è bisogno di relax, fino alla fine di luglio ci sarà un tormento interiore senza trovare risposte. Alcuni hanno pagato cara la crisi. L’amore può salvare. Se c’è un lavoro in comune col partner luglio sarà un mese importante per varare alcuni progetti verso settembre.

Scorpione: Luna nel segno intuizioni ed emozioni. Questa energia che arriva, governati da Marte pianeta che non le manda a dire. Se si sente di dover dire qualcosa a qualcuno si parla, sarebbe meglio avere un po’ di diplomazia. Sono giorni utili per trasformare un pensiero in realtà.

Scopri l’oroscopo di Toro e Pesci

Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox il Toro: si sente che qualcosa non va, si è nervosi. Di solito il segno è agitato quando non vanno bene le questioni di soldi e non solo perché si basa ai quattrini. Si ritiene che quando non si sta bene da quel punto di vista a catena vadano male anche le altre situazioni. Si dovrà amministrare con saggezza l’amore.

Pesci: Giove e Saturno in ottimo aspetto, si cade in piedi anche se ultimamente c’è stato un problema per i lavori tra cui mancate riconferme. Da cosa nasce cosa. Si deve pensare anche alle relazioni sentimentali. In agosto ci sarà un mese rivelatore.



