Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 1 luglio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per quanto riguarda lo Scorpione? Secondo l‘Oroscopo Paolo Fox questi primi giorni di luglio ti trovano un po’ arrabbiato, sul sentiero di guerra, quindi tutti quelli che ti hanno fatto del male o che non si sono comportati bene con te sono avvisati. Per fortuna tu hai una grinta che non va via, però sarebbe il caso per qualche giorno, anche oggi, di farti scivolare le cose addosso. Stop alle provocazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2021/ Lavoro, Salute per Gemelli, Bilancia, Acquario

Per i Pesci i sentimenti sono già importanti. Intanto ricordo, che se c’è una nuova storia è importante viverla anche di testa, attenzione a non badare solo all’aspetto fisico delle persone. Perché tu adesso hai bisogno di protezione, affetto, amore sincero, e quindi si rischia di vivere qualche complicazione se ti affidi solo a scelte di tipo istintivo. Se c’è stato un attrito nel passato, bisogna tentare di recuperare. Coppie che sono saltate difficilmente però torneranno sui proprio passi. I separati potranno guardare a quest’estate come ad un momento di recupero e di nuovo equilibrio in vista anche della ricerca di nuovi amori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2021/ Toro, Vergine e Capricorno cosa dicono le ste

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di lavoro per i Pesci: qualcosa sta cambiando. Perché non dico che la partenza è immediata? Perché questo cielo suggerisce novità, Giove sarà attivo dalla fine di dicembre, sarà splendido nel 2022. Sembrano tempi lontani, ma io sono convinto che se parlassi con uno di voi che mi dareste ragione, state pensando a come recuperare dall’autunno.

Infine per il Cancro: forse ci si annoia e ci si ritrova un po’ sulle spine, in realtà si sta pensando ai progetti di autunno e del 2022. E’ chiaro che non è tutto in regola, bisognerà aspettare un po’ prima di sapere come vanno certe cose, di certo c’è un cambiamento e la necessità di fare qualcosa di più in questi giorni. Se c’è una persona che può offrire un aiuto nel lavoro bisognerà consultarla ora perché in autunno potrebbe essere troppo tardi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

© RIPRODUZIONE RISERVATA