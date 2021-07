Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2021/ Lavoro, Salute per Gemelli, Bilancia, Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 1 luglio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, salute e amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli Luglio è un mese che nei primi dieci giorni regala qualcosa di più ed ecco che nelle prime due settimane potrà indicare infatuazioni e novità

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox amore, direi, nella norma ma se ci sono discussioni meglio affrontarle sabato. Per l’Acquario i primi giorni di luglio sono strani per i sentimenti, potreste anche stare con una persona ma desiderare di stare altrove, non dico tra le braccia di qualcun altro, ma vorresti avere un di libertà. In realtà, l’Acquario è cambiato tanto nelle ultime settimane, e spesso nelle coppie se uno dei due cambia e l’altro no inevitabilmente nascono dei problemi.



Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: se non sei cambiato cambierai, appunto perché stanno cambiando appunto mutando le cose intorno a te. Nell’ambito del lavoro, persino chi lavora come indipendente potrebbe ritrovarsi con altre persone attorno per necessità, virtù, scelta, per cogliere al volo un’occasione. Chiedo però a tutti coloro che hanno delle polemiche in corso in amore di stare attenti.

Per la Bilancia sei un po’ sottotono. Qui dobbiamo parlare di due giornate, giovedì e venerdì, che nascono con la Luna opposta e questo può anche indicare qualche momento di tensione. Più ti fai notare, più dici delle cose e più puoi trovare anche persone che remano contro di te, perché le polemiche si sprecano. Quando una persona ha successo, quando una persona piace è inevitabile che si trovi nel bel mezzo di qualche critica. I Gemelli: rconquistare un po’ di serenità è importante, soprattutto se tra martedì e mercoledì qualcosa non è andato per il verso giusto. Persino chi lavora come dipendente pensa che dovrà cambiare ruolo. Sarà importante definire una nuova immagine, forse si sta lavorando ad un nuovo accordo.

