Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 1 luglio 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su lavoro e salute

Per i nati dell’Ariete, si festeggia l’ingresso della Luna nel segno, poi considerando che Marte e Venere sono ottimi si può dirlo, è un momento in cui ci si può fare valere. Si sente la grande differenza se si è stati male e se si sono superate delle difficoltà, non si superano i problemi dall’oggi al domani però bisogna iniziare questo mese di Luglio in maniera attiva, dinamica e forte.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox vi sentite forti, in grado di vincere ogni sfida. Le questioni di lavoro potranno avere un peso particolare perché è arrivato il momento di fare delle scelte che costano, anche se si è a capo di qualcosa questo incarico è arrivato dopo che qualcuno lo ha rifiutato e non ci si è sentiti molto desiderati. Altri dovranno semplicemente iniziare a fare nuovi progetti. Per il Sagittario non bisogna fermarsi, anzi sei stato bloccato fin troppo tempo, non certo per tua volontà. Marzo è stato un mese, lo ricordo, che ha fermato anche dal punto di vista fisico, quindi ben venga questo luglio che a distanza di tante settimane ti permettere di recuperare il tempo perduto.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, cosa dice l’amore

Secondo l’oroscopo Paolo Fox in amore se siete del Leone, nuovi amori forti in vista nelle prossime giornate. Inizia Luglio, un Luglio importante con una Venere che non accetta indecisioni. Per fortuna siete persone molto forti. Per il Sagittario questa Venere regala una sfascino eccezionale. Amori importanti. Qualche dubbio solo dal punto di vista, ancora, psicofisico. Attenzione alle articolazioni. Per l’Ariete le prime due settimane di Luglio si riveleranno interessanti, questi saranno giorni che metteranno un po’ alla prova la pazienza se ci sono molte cose da mettere in regola. Nuovi amori molto favoriti, con Toro, Acquario e Scorpione possono nascere invece delle difficoltà, non per colpe proprie.

