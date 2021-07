Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2021/ Toro, Vergine e Capricorno cosa dicono le ste

Per questo giovedì 1 luglio 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus sui segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: amore e salute per Toro e Vergine

Per il Toro importante almeno un briciolo di prudenza in amore, soprattutto se si ha a che fare con qualcuno che non ci capisce o che si lascia andare ad alcune esagerazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Per la Vergine sabato e domenica sono giornate che invitano ad amare e adesso sarebbe davvero un peccato non lasciarsi andare ai sentimenti. Da tenere d’occhio soprattutto le stelle di Agosto, quando Venere sarà amica del segno. Le storie che nascono ora, magari in sordina, potranno diventare importantissime entro la metà di agosto, se c’è una coppia forte grandi progetti possibili, così come i nuovi amori.

Oroscopo Paolo Fox 30 giugno-1 luglio 2021/ Ariete felice, Cancro in crisi

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sul lavoro?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno del Capricorno. Giovedì e venerdì cerca di farti scivolare le cose addosso, lo so, forse è difficile, prendi tutto un po’ troppo di petto, ma dare spazio a nervosismo e intolleranza non è la cosa giusta da fare. Almeno da parte tua ci saranno meno polemiche, ma è probabile che intorno a te ci saranno invece delle persone che cercano di fomentarle queste polemiche. Adesso devi recuperare quattrini facendo cose interessanti per il tuo futuro. Il Toro importante curare il fisico: tra chi si è stressato tanto e magari chi è preoccupato per alcune questioni di lavoro, fatto sta che tanti hanno avuto un calo anche a livello di rendimento, una fase di stallo che non significa comunque che le cose stiano andando male.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA