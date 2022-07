Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: previsioni

Per la giornata di venerdì 1 luglio 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Bilancia, Scorpione e Sagittario per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Bilancia, che venerdì sarà? Scopri le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Bilancia: Molto importante che la Bilancia dimentichi le ultime 48 ore, anche se molti Bilancia potrebbero dire di voler dimenticare tutta la primavera: questa è iniziata in maniera interessante, poi improvvisamente c’è stato un contraccolpo, un cambio di scena, un qualcosa che non ti saresti aspettato. Per fortuna non solo hai le spalle larghe, tu sei un segno di aria, quindi quando le cose non vanno, alleggerisci la tua vita, cerchi di distrarti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox qualcuno potrebbe accusarti di superficialità e mancanza di coraggio, ma non è così: stai cercando semplicemente di superare una fase di tensione e sai bene che quando certe cose ti interessano, vai a fondo. Questo fine settimana permette un bel recupero.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 luglio 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: la giornata

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Scorpione e Sagittario?

Scorpione: Un po’ di fatica si fa sentire. Qualcuno ha cambiato aria, però adesso bisogna lavorare e questo è un weekend in cui non tutti potranno oziare: c’è anche da lavorare in famiglia, per cercare di risolvere un piccolo problema oppure per riportare in auge un sentimento. Per i cuori solitari: luglio è un mese molto bello e già dal 5 si riparte con le conoscenze.

Oroscopo domani 1 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Sagittario: Non è escluso che la Luna, con Marte e Giove complici, regalino un bel successo personale e l’unico neo è l’amore. Non voglio imbarazzare quelli che si sono sposati da poco o hanno creduto in una persona e hanno iniziato un nuovo amore, però lo sapete come siete fatti voi: se garantite a una persona il vostro amore eterno, lo fate contravvenendo a quelle che sono le regole della vostra vita in campo sentimentale, ovvero “più lontano mi stai, più vicino mi sento”. Tuttavia, questo fine settimana scalda gli animi. Sabato giornata sì.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 1 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA