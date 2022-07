Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 luglio 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: la giornata

Tocca a Capricorno, Acquario e Pesci: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di venerdì 1 luglio 2022.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per il Capricorno

Capricorno: Finita la bufera di questo novilunio che ha appesantito gli animi nelle ultime 48 ore, credo che tanti Capricorno inizino a guardare al futuro con un sorriso in più. Non è il momento giusto per aprire vertenze o mettersi contro qualcuno, anzi questo forse è il periodo in cui bisogna fare pace, con persone che hai fatto arrabbiare o che ti hanno fatto arrabbiare. Secondol’Oroscopo Paolo Fox le dispute sono in atto, Giove parla chiaro, però puoi trovare una via di uscita. Attenzione ai nemici, anche se il Capricorno non se ne fa molti, visto che di solito frequenta poca gente, selezionata, però se è stato commesso un errore, hai già capito, dalla fine di giugno, che devi cercare una soluzione. L’amore premia domenica pomeriggio.

La giornata di Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Stelle importanti, ma questa Luna opposta mi dice che forse un progetto potrebbe essere rinviato, mentre domenica sarà una giornata migliore. Pensiamo all’amore! Con Venere e Mercurio attivi e Giove favorevole. L’Acquario adesso ha una grande capacità di azione: è vero che conta il fascino e l’età, ma quando una persona è intelligente, spigliata e divertente, alla fine attrae e piace. Stelle interessanti, nonostante un po’ di fatica, e qualche dubbio per questioni economiche.

Pesci: Spero che le ultime 48 ore abbiano portato una sorta di nuova saggezza dentro di te. In amore questo cielo non è così chiaro: forse stai mettendo alla prova una persona oppure in questo periodo ti interessa di più il lavoro. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox corsi e ricorsi storici: quante volte i Pesci pensano di aver chiuso con un gruppo o una persona e poi, anche dopo molti anni, se li ritrovano presenti? Potresti anche iniziare un progetto con persone che hai già frequentato oppure a breve dovrai iniziare un nuovo percorso: le chiamerei sperimentazioni. Dal 5 al 19, queste stelle proteggono. Per le relazioni d’amore in crisi, prudenza e la seconda parte del mese andrà meglio. Evitate le provocazioni.

