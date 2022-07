Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 luglio 2022/ Chi al top: Ariete, Toro e Gemelli

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo venerdì 1 luglio 2022 per Ariete, Toro e Gemelli: su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

Ariete: Finalmente, dopo due giorni un po’ pesantucci, torna un po’ di serenità. Mi auguro che non abbiate combinato guai, perché voi, quando non siete tranquilli, non solo vi agitate, ma agitate tutti quelli che vi stanno intorno. Questo perché se voi vi mettete in testa una cosa, poi pretendete che gli altri seguano esattamente tutto quello che dite. Tutto ciò, ogni tanto, anche se avete ragione, crea dei fastidi. Comunque si apre un weekend importante per recuperare.

Toro: Ci sono grandi novità in arrivo: dal 5 di Luglio, Marte entra nel segno, poi arriva una bella Venere dal 18 e l’anno prossimo arriverà anche Giove. Ecco perché vi consiglio di fare progetti a lunga scadenza! Spero che abbiate questa possibilità. C’è chi l’anno prossimo avrà molto di più e chi da adesso pensa a una situazione che potrebbe essere molto bella da vivere. Può anche arrivare una proposta. Pensate sempre positivo, perché anche se oggi siete un po’ affaticati, alla fine tutto si aggiusta.

Gemelli: Per i Gemelli, con Mercurio e Venere nel segno, non mancano le idee. Marte e Giove sono favorevoli, la Luna è interessante. I Gemelli, in questo momento, si pongono nuovi obiettivi di lavoro. A volte, quando si chiude una porta, si apre un portone ed è il caso di coloro che magari pensavano di essere riconfermati in un appuntamento e non è andata così. L’amore è importante e ritorna protagonista nella vostra vita. Forse per tanti mesi avete pensato solo alle questioni pratiche: sfruttate, invece, questa Venere che vi aiuta almeno fino al 18 luglio.

