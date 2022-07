Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 luglio 2022/ Cosa attende Cancro, Leone e Vergine

Cancro, Leone e Vergine: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 1 luglio 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cosa si aspetta il Cancro secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Cancro: Sapete che questo è un cielo che da un lato regala e dall’altro toglie: regala emozioni, simpatia, voglia di amare e anche la percezione di essere amati, mentre toglie qualche sicurezza nel lavoro oppure c’è da ripartire da zero. Molti usciranno da un gruppo o da un ruolo e ci stanno già pensando da aprile. Certo che questo particolare momento non aiuta coloro che vogliono aprire una causa o una vertenza, o l’hanno in corso da tempo. Quindi è normale che bisogna trovare un accordo. Intanto questo fine settimana lavora in maniera positiva. Incontri favoriti, lo anticipo, domenica.

Oroscopo Branko oggi 1 luglio 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro...

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Leone e Vergine

Leone: Questo è un cielo davvero di forza e oggi abbiamo Luna, Marte e Giove interessanti. Mi sembra come se una persona ce l’avesse con voi oppure vi abbia messo alla prova, in un vicolo cieco, costringendovi a fare delle cose che non avreste mai voluto fare. Intendiamoci: al Leone tu non imponi nulla ed è difficilissimo che un Leone faccia quello che gli si comanda, a meno che non sia follemente innamorato e solo per qualche giorno e fino ad esaurimento scorte. Scorte di pazienza! Quindi, se hai detto no, mostrando un grande orgoglio, ribellandoti a una persona o a una situazione che non ti piaceva, secondo me non hai sbagliato. Bravo! Brava! Giove è in ottimo aspetto e ti aiuterà anche in questo weekend.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: previsioni

Vergine: La fine di giugno la cancelliamo, forse cancellerei tutto il mese di giugno. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox non vi ha dato molto e se vi ha portato qualcosa sono state situazioni poco chiare, stanchezza, progetti che sì, potevano sembrare interessanti, ma poi si sono rivelati, non dico un flop, ma meno validi di quello che immaginavate. Puntiamo su luglio: dal 5 c’è un miglioramento generale di tutta la situazione, così anche chi è stato un po’ giù di corda, è stato male o ha dovuto rinunciare dei progetti, potrà ripartire.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 luglio 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: la giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA