Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 luglio/ Ariete, Sagittario, Gemelli, Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare altri due segni. Ariete: questa prima giornata di luglio porta agitazione con aggressività verbale che si sente dentro. Marte è stimolante nel cielo e non si resta in silenzio. C’è nervosismo e livore se si pensa di essere stati estromessi da una certa situazione o che ci sia stata un’ingiustizia. Adesso, soprattutto sul lavoro, si pensa di viverne una. L’amore è più libero, incontri piacevoli per chi è solo. Sagittario: il segno deve parlare d’amore, chiarire le cose che non vanno. Ognuno ha la sua storia, chi è indeciso tra due persone è in un momento difficile. Luglio è l’ultimo mese con Venere opposta, quindi a fine mese si deciderà. Chi ha un amore irraggiungibile è ancora più indeciso. Attenzione con Pesci e Gemelli, segni con i quali si crea attrito.

Gemelli e Acquario: che giornata sarà secondo Paolo Fox e il suo oroscopo?

Andiamo ad analizzare altri due segni per l‘oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: il segno vuole parlare d’amore. Venere è attivissima. Le coppie più motivate e in età per fare figli dall’inizio dell’anno si stanno dando da fare. Chi è solo con questa Venere vuol vivere un’avventura o mira all’irraggiungibile. Quando c’è un buon oroscopo per i sentimenti vuol dire che c’è la possibilità di amare, ma la scelta è comunque da fare. L’amore deve appagare i sentimenti, per amare ci si deve esporre in maniera positiva. Si riprende quota per il lavoro. Acquario: si è agitati e frastornati. Alcuni dicono che il segno pensa ad altro quando parla, un pochino è così. Ci vuole costanza e non solo in amore, ma in tutto ciò che non va bene. Attenzione a non sopravvalutare le risorse economiche.



