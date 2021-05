Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario

L’Oroscopo Paolo Fox si concentra sui Segni di Fuoco per la giornata di sabato 1 maggio 2021. Ecco quali sono le previsioni per Ariete, Leone e Sagittario nel consueto appuntamento radiofonico su Radio LatteMiele.

Ariete e Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Cominciamo il percorso tra le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox focalizzandoci sull’Ariete. Nonostante queste giornate possano contare su una situazione astrologica abbastanza positiva, restano alcune situazioni difficili nate nel corso degli ultimi anni cui è necessario far fronte. Presto si potrà ottenere un buon riscatto, ma ora è necessario riuscire a recuperare energie, per questo sarebbe bene cercare di eludere le polemiche che potrebbero nascere nel corso di questo fine settimana.

Tocca ai nati sotto il segno del Leone. In amore non sembrano esserci grandi novità, e anche in ambito lavorativo sarebbe consigliabile cercare di mantenere i progetti già avviati, accettando un compromesso qualora si rivelasse necessario. Anche in famiglia potrebbero nascere contrasti legati all’insoddisfazione maturata negli ultimi tempi.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata per il Sagittario

La rassegna dei segni di Fuoco si chiude con il Sagittario. L’avvicinarsi della prossima settimana sembra promettere alcune occasioni interessanti che aiuteranno a liberarsi dal senso di oppressione che le limitazioni vissute di recente sembrerebbero aver portato. Giornate utili per recuperare un sentimento.

