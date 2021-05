Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

L’Oroscopo Paolo Fox su Radio LatteMiele si concentra sui Segni di Aria. Andiamo a scoprire quali sono le previsioni del giorno per Gemelli, Bilancia e Acquario per sabato 1 maggio 2021.

L’Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Bilancia

L’Oroscopo Paolo Fox cosa pervede per i Gemelli? Queste giornate invitano a sviluppare alcuni progetti di vita che potranno prendere piede nel corso dell’estate, quando il Sole entrerà nel segno. La creatività sembra rinascere in un fine settimana che aiuta a rimettersi in gioco sul piano emotivo, anche se le coppie che hanno vissuto qualche tensione negli ultimi tempi potrebbero ancora avere qualche difficoltà. Molto promettenti le nuove relazioni.

Tocca ai nati sotto il segno della Bilancia. L’entusiasmo che sembra guidare le scelte di questo 2021 sembra a volte interrompersi per lasciar spazio a qualche ripensamento. Le giornate di questo fine settimana non sembrano brillare di energia: rallentamenti e contrasti in ambito familiare potrebbero rendere queste giornate pesanti.

Acquario, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Infine per i segni d’Aria ci concentriamo sull’Acquario. Il mese di Maggio sembrerebbe poter portare qualche rallentamento capace di contrastare il fermento che contraddistingue i nati nel segno, generando qualche frustrazione.

