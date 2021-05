Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 maggio 2021/ Previsioni per Cancro, Scorpione e Pesci

In questo sabato 1 maggio 2021 ecco cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda Cancro, Scorpione e Pesci: su Radio LatteMiele l’analisi della giornata per i Segni di Acqua.

Cancro e Scorpione, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox cosa prevede per il Cancro? L’irruenza che sembra segnare queste giornate potrebbe creare qualche difficoltà causando contrasti e polemiche difficili da gestire. Affrontare alcuni problemi in maniera troppo impetuosa potrebbe causare tensioni all’interno di un rapporto.

Per quanto riguarda lo Scorpione il desiderio di riemergere potrebbe spingere qualcuno a cercare compagnie stimolanti in grado di donare nuovo entusiasmo, creando un po’ di insoddisfazione qualora questa esigenza non venisse soddisfatta. Queste giornate sembrerebbero poter portare maggior equilibrio anche in amore.

L’Oroscopo di Paolo Fox e la giornata dei Pesci

I segni d’Acqua completano la rassegna giornaliera dell’oroscopo Paolo Fox con i Pesci. Queste ore potrebbero aiutare a superare un momento di disagio riavvicinandosi ad una persona del passato, ma attenzione a non tagliare fuori le altre compagnie alimentando tensioni superflue.

