Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 maggio 2022/ Acquario, Gemelli e Bilancia: la giornata

Che domenica sarà per segni di Aria? Il weekend sta per chiudere le sue porte, ma c’è una giornata da vivere. Ad aiutarci a farlo al meglio ci pensa l’oroscopo Paolo Fox, con le sue previsioni di oggi, domenica 1 maggio 2022, per Acquario, Gemelli e Bilancia, fornite tramite l’appuntamento radiofonico su Radio Latte Miele. Scopriamole subito…

Oroscopo Paolo Fox: Acquario, domenica faticosa…

Gli Acquario dovranno evitare alcune cose per l’oroscopo Paolo Fox, Giove e Luna sono dissonanti e spesso siete un po’ troppo perentori nelle affermazioni. Gli incontri con una persona non sono sempre facili. Avete le vostre idee e difficilmente cedete. Domenica sarà sempre faticosa. Sarà meglio fare una pausa di riflessione.

Oroscopo Paolo Fox: “conflitto” per Gemelli e Bilancia

Saper convivere con i dispiaceri è importante per i Gemelli, che sia una disillusione su un’amicizia o una cosa importante sull’amore dovete guardare oltre. Domani Venere non sarà contraria, dal 24 Marte non sarà più opposto e Giove, invece, non lo sarà dal 10. Le mediazioni, secondo l’oroscopo Paolo Fox, sono favorite e saper convivere con i dispiaceri è importante ma si può anche dimenticare il male che vi hanno fatto con frasi poco piacevoli. Se dovete lavorare con una nuova impresa o aspettate un nuovo accordo, che sia compatibile con le vostre capacità ed età maggio darà soddisfazione dopo il 10.

Maggio e giugno sono i mesi del conflitto in cui i Bilancia devono rendersi conto che continuare a mostrare un atteggiamento duro non aiuta e anzi non fa altro che allontanare la serenità che cercate. Meglio spazzare via le recriminazioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Attenzione perché le coppie in crisi devono stare attente perché a volte se uno dei due non sta bene o ha problemi di lavoro rischia di riversare le tensioni sul lavoro.











