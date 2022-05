Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 maggio 2022/ Capricorno, Toro e Vergine: le stelle…

L’oroscopo Paolo Fox si sofferma anche sui segni di Terra con le sue previsioni per oggi, domenica 1 maggio 2022. Come sarà questa giornata per i Capricorno, Toro e Vergine? L’astrologo ne ha parlato sui canali di Radio Latte Miele fornendo le sue indicazioni per i nati sotto questo segno…

Capricorno, l’amore secondo le previsioni dell’ Oroscopo Paolo Fox

Con Sole e Luna favorevoli la mente dei Capricorno spazia alla ricerca di soluzioni e non c’è più la tendenza al battibecco che non è vostra ma è stata forzata da chi non chi è poco chiaro. Resistete alle provocazioni, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Questa sera date più spazio all’amore. Chi in amore è caduto nello sconforto deve fare qualcosa col partner. Maggio sarà un mese duro per i rapporti sentimentali.

Oroscopo domani 2 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Vergine dopo una crisi…

Chi dei Toro ha vissuto un periodo di crisi a marzo perché era in collera con alcuni parenti o ha avuto problemi in amore adesso può finalmente risolvere. Però, secondo l’oroscopo Paolo Fox, le proprietà, l’amore e il lavoro su cui sono basate le vostre vite sono state messe sotto attacco da eventi e situazioni. Ultimamente avete perso tempo per avere difesa dagli attacchi più che agire. Forse ora siete stanchi, per cui lasciate fare tutto al destino.

Oroscopo Paolo Fox settimanale, 2-8 maggio 2022/ Classifica: i segni top Ariete, Toro, Cancro, Bilancia...

Finalmente alcuni pianeti non saranno più opposti ai Vergine. Secondo l’oroscopo Paolo Fox, si inizia con Venere domani e poi dal 10 Giove. Ci sono stati un po’ di dubbi per voi, perché queste ultime due settimane sono state pesanti a livello fisico. Fastidi muscolare per i movimenti fatti male.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 maggio 2022/ Acquario, Gemelli e Bilancia: la giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA